Кто чаще всего становится жертвами хакеров — исследование Госспецсвязи — Finance.ua
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Кто чаще всего становится жертвами хакеров — исследование Госспецсвязи

Криминал
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Компании, работающие с государственным сектором и критической инфраструктурой, все чаще становятся жертвами российских хакеров. Об этом сообщает новый отчет CERT-UA.
Во второй половине 2022 года правительственная команда реагирования CERT-UA фиксировала рост числа атак на цепочку поставок. По мнению специалистов, чаще всего жертвами хакеров становились компании, уделяющие недостаточно внимания вопросам защиты информации и киберзащиты.
«Из-за их инфраструктуры российские хакеры надеются получить доступ к чувствительным данным и критическим государственным информационным системам, используя технические уязвимости», — отметило ведомство в отчете Russia’s Cyber Tactics: Lessons Learned 2022.
Что рекомендует Госспецсвязи для киберзащиты госсектора и критической инфраструктуры
  • пользоваться услугами только тех поставщиков, которые могут подтвердить выполнение всех требований законодательства в сфере киберзащиты и защиты информации (в частности, аттестаты КСЗИ);
  • выдвигать требования по кибербезопасности к новым и нынешним партнерам;
  • рекомендовать партнерам обратиться в Госспецсвязи или ГЦКЗ, если у них проблемы с ресурсами или экспертизой для обеспечения максимального уровня защиты.
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По материалам:
speka.media
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