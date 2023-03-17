Кто чаще всего становится жертвами хакеров — исследование Госспецсвязи Сегодня 19:40 — Криминал

Компании, работающие с государственным сектором и критической инфраструктурой, все чаще становятся жертвами российских хакеров. Об этом сообщает новый отчет CERT-UA

Во второй половине 2022 года правительственная команда реагирования CERT-UA фиксировала рост числа атак на цепочку поставок. По мнению специалистов, чаще всего жертвами хакеров становились компании, уделяющие недостаточно внимания вопросам защиты информации и киберзащиты.

«Из-за их инфраструктуры российские хакеры надеются получить доступ к чувствительным данным и критическим государственным информационным системам, используя технические уязвимости», — отметило ведомство в отчете Russia’s Cyber Tactics: Lessons Learned 2022.

Что рекомендует Госспецсвязи для киберзащиты госсектора и критической инфраструктуры

пользоваться услугами только тех поставщиков, которые могут подтвердить выполнение всех требований законодательства в сфере киберзащиты и защиты информации (в частности, аттестаты КСЗИ);

выдвигать требования по кибербезопасности к новым и нынешним партнерам;

рекомендовать партнерам обратиться в Госспецсвязи или ГЦКЗ, если у них проблемы с ресурсами или экспертизой для обеспечения максимального уровня защиты.

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