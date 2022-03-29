Еврокомиссия поручила странам ЕС аннулировать «золотые паспорта» подсанкционных россиян и белорусов — Finance.ua

Еврокомиссия поручила странам ЕС немедленно отменить действие так называемых золотых паспортов и отозвать разрешения на проживание в ЕС для граждан россии и беларуси, находящихся под санкциями ЕС в связи с причастностью к войне против Украины.
Об этом в Брюсселе во время брифинга заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внутренних дел, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер.
«Еврокомиссия только что приняла рекомендации, призывающие страны-члены немедленно отменить любые существующие схемы так называемых „золотых паспортов“ (гражданство в обмен на инвестиции. — Ред.). Еврокомиссия попросила страны-члены также оценить, предоставлялось ли ранее гражданство ЕС российским и белорусским гражданам, находящимся в санкционном перечне ЕС в связи с войной в Украине», — сказала представитель Еврокомиссии.
По ее словам, аналогичные мероприятия Еврокомиссия предлагает предпринять также в отношении разрешений на проживание для россиян и белорусов на национальных территориях стран Евросоюза.
В частности, страны-члены должны немедленно отозвать или отказать в возобновлении разрешений на проживание, выданных российским или белорусским гражданам, являющимся субъектами санкций ЕС, и отказаться от предоставления новых разрешений на проживание для этих людей, попавших в санкционный перечень ЕС в связи с причастностью к войне в Украине.
Напомним, после начала российской агрессии против Украины ЕС применил санкции в форме замораживания активов против 877 человек и 62 учреждений в рф, при этом на физических лиц распространяется также запрет на путешествия в ЕС или транзитный проезд по его территории. В санкционном списке Евросоюза против режима лукашенко находятся 183 человека и 26 компаний.