россия в ответ на санкции конфисковала ценные швейцарские часы — Finance.ua

россия в ответ на санкции конфисковала ценные швейцарские часы

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россия в ответ на санкции конфисковала ценные швейцарские часы

Федеральная служба безопасности россии конфисковала в Москве часы Audemars Piguet на миллионы долларов, чтобы отомстить Швейцарии за присоединение к санкциям ЕС из-за войны против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg

По информации федерального министерства иностранных дел Швейцарии, ценные часы были изъяты из местных складов фирмы спецагентами ФСБ.

Российские власти назвали причиной изъятия часов таможенные правонарушения, однако представители швейцарского МИД заявили, что этот шаг «вероятнее всего, был своевольной репрессивной мерой в ответ на санкции».

Ранее Швейцария отказалась от традиционной нейтральной позиции и присоединилась к санкциям ЕС, которые, в частности, запрещают экспорт предметов роскоши в Россию в ответ на вторжение кремля в Украину.

Компания Audemars Piguet 8 марта прекратила экспорт в Россию и розничные операции в России.

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