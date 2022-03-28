россия в ответ на санкции конфисковала ценные швейцарские часы — Finance.ua

Российские власти назвали причиной изъятия часов таможенные правонарушения, однако представители швейцарского МИД заявили, что этот шаг «вероятнее всего, был своевольной репрессивной мерой в ответ на санкции».
Ранее Швейцария отказалась от традиционной нейтральной позиции и присоединилась к санкциям ЕС, которые, в частности, запрещают экспорт предметов роскоши в Россию в ответ на вторжение кремля в Украину.
Компания Audemars Piguet 8 марта прекратила экспорт в Россию и розничные операции в России.