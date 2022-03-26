Кулеба призвал к бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon за отказ уйти из России — Finance.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал потребителей во всем мире бойкотировать Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon за отказ уйти с российского рынка.
Об этом он написал в Twitter.
«Своим отказом прекратить бизнес-деятельность в России, Auchan Holding делает осознанный выбор и далее спонсировать российские зверства в Украине и получать кровавую прибыль. Я призываю всех потребителей и партнеров по всему миру бойкотировать Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon», — заявил Кулеба.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту Renault из-за отказа прекратить работу в россии.
После этого Renault объявил, что останавливает работу своего московского завода.
Справка Finance.ua:
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает о мировых брендах, которые, несмотря на всеобщее бойкотирование России, продолжают вести экономическую деятельность на территории страны-агрессора.
🔺Французская компания Leroy Merlin, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, не планирует уходить с рынка россии.
🔺Французская компания Decathlon, специализирующаяся на розничной торговле спортивными товарами, продолжает деятельность в россии, однако временно блокирует функцию интернет-заказов.
🔺Международная торговая оптовая компания Metro Cash & CarryGmbH спонсирует агрессора и в то же время кичится на официальном сайте тем, что помогает украинским защитникам продуктами.
🔺Французская сеть супермаркетов и гипермаркетов Auchan остается в рф, однако на официальном сайте в Украине пишет, что «работает с Украиной в сердце».