Производители судовых двигателей разрывают связи с россией — Finance.ua

Производители судовых двигателей разрывают связи с россией Сегодня 10:35 — Фондовый рынок Финская компания Wartsila, ведущий производитель судовых двигателей, приостановила бизнес с россией, в частности, обучение работе с оборудованием, а немецкая MAN Energy Solutions пересматривает контракты, усиливая торговое давление на Москву.
Так, Wartsila приостановила все поставки и продажи в россию и беларусь и будет принимать меры, чтобы «следовать санкционным границам Европейского Союза по мере их развития».
«В этой связи прекращено обучение по использованию наших двигателей и корабельных технологий для российских юридических лиц, независимо от национальности физических лиц», — говорится в сообщении.
Два источника в судоходных компаниях сообщили, что MAN Energy Solutions также приостановила обучение по использованию оборудования в России.
Представитель компании заявил, что она «на 100% соблюдает введенные санкции».
В отдельном заявлении MAN Energy Solutions говорится, что все существующие контракты и заказы, относящиеся к России, должны рассматриваться в каждом конкретном случае.
Источники в судоходной отрасли отметили, что, учитывая сложности мировой морской торговли, пока неясно, как российские компании смогут работать в условиях отказа от нескольких услуг.
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