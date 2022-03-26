Производители судовых двигателей разрывают связи с россией — Finance.ua
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Производители судовых двигателей разрывают связи с россией

Сегодня 10:35Фондовый рынок
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Финская компания Wartsila, ведущий производитель судовых двигателей, приостановила бизнес с россией, в частности, обучение работе с оборудованием, а немецкая MAN Energy Solutions пересматривает контракты, усиливая торговое давление на Москву.
Об этом пишет Reuters.
Так, Wartsila приостановила все поставки и продажи в россию и беларусь и будет принимать меры, чтобы «следовать санкционным границам Европейского Союза по мере их развития».
«В этой связи прекращено обучение по использованию наших двигателей и корабельных технологий для российских юридических лиц, независимо от национальности физических лиц», — говорится в сообщении.
Два источника в судоходных компаниях сообщили, что MAN Energy Solutions также приостановила обучение по использованию оборудования в России.
Представитель компании заявил, что она «на 100% соблюдает введенные санкции».
В отдельном заявлении MAN Energy Solutions говорится, что все существующие контракты и заказы, относящиеся к России, должны рассматриваться в каждом конкретном случае.
Источники в судоходной отрасли отметили, что, учитывая сложности мировой морской торговли, пока неясно, как российские компании смогут работать в условиях отказа от нескольких услуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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