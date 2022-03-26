Самолеты «Ан» в россии могут сломаться через 5 месяцев — Finance.ua
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Самолеты «Ан» в россии могут сломаться через 5 месяцев

Сегодня 10:12Фондовый рынок
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Авиакомпании россии предупредили о риске остановки полетов на Ан-24 и Ан-26.
Об этом сообщает РБК. Эти самолеты можно будет заменить новыми не ранее 2023-2025 годов.
Об этом сообщает РБК. Российские авиакомпании, эксплуатирующие региональные самолеты Ан-24 и Ан-26, пожаловались властям на проблемы с ремонтом турбовинтовых двигателей из-за закрытия Ростовского завода гражданской авиации № 412.
«Это значит, что все воздушные суда типа Ан-24 и Ан-26, имеющиеся в авиакомпаниях россии, максимум через пять-шесть месяцев остановятся», — предупредил гендиректор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин в письме к власти.
Ростовский завод перестанет ремонтировать моторы для Ан-24 и Ан-26 31 марта, сказал источник на предприятии. По его словам, эта информация доведена до всех авиакомпаний, летающих на Ан-24 и Ан-26.
Каждый Ан-24/26 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АІ-24 украинского производства. Ростовский завод ежегодно ремонтировал около 60 двигателей, сообщил собеседник издания.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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