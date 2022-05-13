Еврокомиссия поможет вывезти из Украины 20 миллионов тонн зерна — Finance.ua

Еврокомиссия поможет вывезти из Украины 20 миллионов тонн зерна

Сегодня 21:17 — Аграрный рынок

Еврокомиссия поможет вывезти из Украины 20 миллионов тонн зерна

Европейская Комиссия запускает комплекс мер «Пути солидарности», чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственные товары.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии

Отмечается, что блокада морских портов Украины угрожает глобальной продовольственной безопасности, поэтому в ЕС отмечают необходимость создания альтернативных маршрутов.

«Вследствие вторжения россии в Украину и блокады ею украинских портов, украинское зерно и другие сельскохозяйственные товары уже не могут быть доставлены по назначению. Такая ситуация угрожает глобальной продовольственной безопасности, поэтому необходимо создать альтернативные логистические маршруты с использованием всех соответствующих видов транспорта», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что «Пути солидарности» предоставят Украине возможность экспортировать зерно, а также импортировать необходимые ей товары — от гуманитарной помощи до кормов для животных и удобрений.

По словам европейского комиссара по вопросам транспорта Адины Велян, комплекс мер направлен на интеграцию инфраструктуры Украины и ЕС для вывоза за границу 20 миллионов тонн украинского зерна в течение ближайших трех месяцев.

«20 миллионов тонн зерна должны оставить Украину менее чем за три месяца, используя инфраструктуру ЕС. Это колоссальный вызов, поэтому необходимо скоординировать и оптимизировать логистические цепочки, установить новые маршруты и избегать насколько это возможно задержек», — отметила Велян.

По ее словам, этот план касается как экстренных решений, так и средне- и долгосрочных мер, улучшающих присоединение и интеграцию инфраструктуры Украины с ЕС.

«Как насчет краткосрочных, так и долгосрочных решений, мы будем работать с украинскими властями, а еще, в частности, будем тесно сотрудничать с соседними странами-членами, которые во время этого кризиса не жалели усилий для помощи», — сказала Велян.

В Еврокомиссии отметили, что «тысячи» грузовиков и фургонов застряли на украинской стороне границ ЕС, при этом среднее время ожидания для прохождения составляет 16 дней, а на некоторых границах оно растет до 30 дней.

Национальным властям также предлагается применять «максимальную гибкость» для «ускорения процедур в пунктах пересечения границы» и работать над обеспечением дополнительных мощностей для временного хранения украинского экспорта.

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