Еврокомиссия поможет вывезти из Украины 20 миллионов тонн зерна — Finance.ua
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Еврокомиссия поможет вывезти из Украины 20 миллионов тонн зерна

Сегодня 21:17Аграрный рынок
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Еврокомиссия поможет вывезти из Украины 20 миллионов тонн зернаЕврокомиссия поможет вывезти из Украины 20 миллионов тонн зерна
Европейская Комиссия запускает комплекс мер «Пути солидарности», чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственные товары.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Отмечается, что блокада морских портов Украины угрожает глобальной продовольственной безопасности, поэтому в ЕС отмечают необходимость создания альтернативных маршрутов.
«Вследствие вторжения россии в Украину и блокады ею украинских портов, украинское зерно и другие сельскохозяйственные товары уже не могут быть доставлены по назначению. Такая ситуация угрожает глобальной продовольственной безопасности, поэтому необходимо создать альтернативные логистические маршруты с использованием всех соответствующих видов транспорта», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что «Пути солидарности» предоставят Украине возможность экспортировать зерно, а также импортировать необходимые ей товары — от гуманитарной помощи до кормов для животных и удобрений.
По словам европейского комиссара по вопросам транспорта Адины Велян, комплекс мер направлен на интеграцию инфраструктуры Украины и ЕС для вывоза за границу 20 миллионов тонн украинского зерна в течение ближайших трех месяцев.
«20 миллионов тонн зерна должны оставить Украину менее чем за три месяца, используя инфраструктуру ЕС. Это колоссальный вызов, поэтому необходимо скоординировать и оптимизировать логистические цепочки, установить новые маршруты и избегать насколько это возможно задержек», — отметила Велян.
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По ее словам, этот план касается как экстренных решений, так и средне- и долгосрочных мер, улучшающих присоединение и интеграцию инфраструктуры Украины с ЕС.
«Как насчет краткосрочных, так и долгосрочных решений, мы будем работать с украинскими властями, а еще, в частности, будем тесно сотрудничать с соседними странами-членами, которые во время этого кризиса не жалели усилий для помощи», — сказала Велян.
В Еврокомиссии отметили, что «тысячи» грузовиков и фургонов застряли на украинской стороне границ ЕС, при этом среднее время ожидания для прохождения составляет 16 дней, а на некоторых границах оно растет до 30 дней.
Национальным властям также предлагается применять «максимальную гибкость» для «ускорения процедур в пунктах пересечения границы» и работать над обеспечением дополнительных мощностей для временного хранения украинского экспорта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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