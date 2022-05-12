CNN идентифицировало российское судно с украденным в Украине зерном — Finance.ua

Из Севастополя, согласно спутниковым снимкам, «Матрос Позинич» прошел пролив Босфор и отправился в направлении египетского порта Александрия. По словам украинских официальных лиц, балкер был загружен почти 30 тысячами т украинской пшеницы.
Однако Киев предупредил Египет о том, что зерно было украдено, и страна от партии отказалась.
Такой же результат ожидал судно в Бейруте в Ливане. Затем экипаж «Матроса» отключил трекер, однако данные спутника подтвердили, что россияне двигались в сирийский порт Латакия.
По оценкам Украины, с момента широкомасштабного вторжения россией было украдено и вывезено не менее 400 тысяч тонн зерна.