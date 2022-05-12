CNN идентифицировало российское судно с украденным в Украине зерном — Finance.ua

CNN идентифицировало российское судно с украденным в Украине зерном

Сегодня 21:27 — Аграрный рынок

Идентифицировано первое российское торговое судно с украденным в Украине зерном в порту Латакия (Сирия).

Спутниковые снимки опубликовало издание CNN

Балкер «Матрос Позинич» является одним из трех судов, занимающихся торговлей краденным украинским зерном. Еще 27 апреля он был замечен в порту оккупированного Крыма.

Тысячи тонн зерна перевозятся оккупантами в Крым грузовиками. Количество экспортированного зерна из Севастополя до 100 тысяч т резко увеличилось в марте и апреле.

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Из Севастополя, согласно спутниковым снимкам, «Матрос Позинич» прошел пролив Босфор и отправился в направлении египетского порта Александрия. По словам украинских официальных лиц, балкер был загружен почти 30 тысячами т украинской пшеницы.

Однако Киев предупредил Египет о том, что зерно было украдено, и страна от партии отказалась.

Такой же результат ожидал судно в Бейруте в Ливане. Затем экипаж «Матроса» отключил трекер, однако данные спутника подтвердили, что россияне двигались в сирийский порт Латакия.

По оценкам Украины, с момента широкомасштабного вторжения россией было украдено и вывезено не менее 400 тысяч тонн зерна.

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