Похищенное из Украины зерно уже в Средиземном море — разведка — Finance.ua
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Похищенное из Украины зерно уже в Средиземном море — разведка

Сегодня 16:15Криминал
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В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют, что похищенное из Украины зерно уже в Средиземном море. Наиболее вероятная страна назначения груза — Сирия.
Об этом сообщает ГУР МО Украины в Telegram.
Продолжается вывоз оккупантами похищенного в Украине продовольствия на территорию рф и оккупированного Крыма.
В Пологах Запорожской области зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, готовят к транспортировке в россию. Также с этой целью изымается хранившийся урожай. Из Энергодара в направлении Каменки Днепровской под охраной военных выехала колонна российских КамАЗов и DAF, загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны — оккупированный Крым", — говорится в сообщении.
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В селе Волохов Яр Харьковской области коллаборационисты помогают оккупантам вывозить зерно из ангаров. Зерновозы отправляются на российскую границу, говорят в разведке.
Также 1500 тонн зерновых вывезено зерновозами (Крымзернотранс) из Малой Лепетихи Херсонской области в оккупированный Крым.
"Есть информация, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей — свеклу, картофель, капусту.
Пока известно, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза — Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", — добавили в разведке.
По материалам: Економічна Правда
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