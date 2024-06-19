Еврокомиссия подала проект бюджета ЕС на 2025 год: сколько денег предусмотрено для Украины — Finance.ua

Еврокомиссия подала проект бюджета ЕС на 2025 год: сколько денег предусмотрено для Украины Сегодня 16:15 — Мир

Еврокомиссия подала проект бюджета ЕС на 2025 год: сколько денег предусмотрено для Украины

19 июня Европейская комиссия подала на утверждение проект бюджета Евросоюза на 2025 год, который составляет 199,7 млрд евро. В бюджете заложена также помощь для Украины.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

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«Проект бюджета на 2025 год также будет предусматривать — согласно среднесрочному пересмотру MFF — продолжение поддержки сирийских беженцев в Турции и в более широком регионе, южном соседстве, включая внешнее измерение миграции, а также на Западных Балканах. Главное, это обеспечит Украине стабильную и предсказуемую поддержку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для Украины в проекте бюджета предусмотрено 10,9 миллиарда евро займов в рамках программы Ukraine Facility, а также 4,3 млрд евро грантов.

Он должен быть официально принят Бюджетным органом до конца года.

Согласно сообщению, проект бюджета на 2025 год — это часть долгосрочного бюджета Союза, принятого в конце 2020 года и измененного в феврале 2024 года.

Напомним, 1 февраля Европейский Совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

Діло По материалам:

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