Еврокомиссия подала проект бюджета ЕС на 2025 год: сколько денег предусмотрено для Украины — Finance.ua
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Еврокомиссия подала проект бюджета ЕС на 2025 год: сколько денег предусмотрено для Украины

Мир
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Еврокомиссия подала проект бюджета ЕС на 2025 год: сколько денег предусмотрено для Украины
Еврокомиссия подала проект бюджета ЕС на 2025 год: сколько денег предусмотрено для Украины
19 июня Европейская комиссия подала на утверждение проект бюджета Евросоюза на 2025 год, который составляет 199,7 млрд евро. В бюджете заложена также помощь для Украины.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
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«Проект бюджета на 2025 год также будет предусматривать — согласно среднесрочному пересмотру MFF — продолжение поддержки сирийских беженцев в Турции и в более широком регионе, южном соседстве, включая внешнее измерение миграции, а также на Западных Балканах. Главное, это обеспечит Украине стабильную и предсказуемую поддержку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для Украины в проекте бюджета предусмотрено 10,9 миллиарда евро займов в рамках программы Ukraine Facility, а также 4,3 млрд евро грантов.
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Он должен быть официально принят Бюджетным органом до конца года.
Согласно сообщению, проект бюджета на 2025 год — это часть долгосрочного бюджета Союза, принятого в конце 2020 года и измененного в феврале 2024 года.
Напомним, 1 февраля Европейский Совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.
По материалам:
Діло
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