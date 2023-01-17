Еврокомиссия перечислила Украине 3 млрд евро — Finance.ua

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Еврокомиссия перечислила Украине 3 млрд евро

Казна и Политика
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Еврокомиссия перечислила Украине 3 млрд евро
Еврокомиссия перечислила Украине 3 млрд евро
Еврокомиссия (ЕК) во вторник произвела выплату Украине 3 млрд евро — первого транша макрофинансовой помощи общим объемом 18 млрд евро на 2023 год.
«Комиссия сегодня направила первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи на сумму до 18 млрд евро», — говорится в пресс-релизе ЕК.
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Следующие выплаты будут производиться ежемесячно с марта в размере 1,5 млрд евро за раз.
В ЕК отметили, что с помощью этих средств Украина сможет продолжать выплачивать зарплаты, пенсии, поддерживать функционирование основных общественных заведений, в том числе больниц, школ и жилья для переселенцев. Кроме того, помощь ЕС должна помочь Украине восстановить инфраструктуру и поддерживать макроэкономическую стабильность.
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В декабре 2022 года Совет ЕС принял решение о макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро.
Согласно сообщению Совета ЕС, сумма кредита, который будет предоставлен Украине 2023 году, составит 18 млрд евро с 10-летним льготным периодом. Государства — члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов. Гарантии по этому займу либо будут получены из бюджета ЕС, либо будут предоставлены странами Союза.

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«Цель — предоставление краткосрочной финансовой помощи, финансирование неотложных потребностей Украины, восстановление критически важной инфраструктуры и начальная поддержка устойчивого послевоенного восстановления с целью помощи Украине на ее пути к европейской интеграции», — заявляли в Брюсселе.
Напомним, Украина и Евросоюз 16 января подписали меморандум о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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