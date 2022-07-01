Еврокомиссия отменила пошлины и НДС на ввоз гуманитарной помощи для Украины — Finance.ua
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Еврокомиссия отменила пошлины и НДС на ввоз гуманитарной помощи для Украины

Казна и Политика
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Стало известно, что Европейская Комиссия разрешила государствам-членам временно отменять пошлины и НДС на ввоз из третьих стран продовольствия, одеял, палаток, электрогенераторов и другого жизненно важного оборудования, предназначенного для украинцев, пострадавших от войны.
Об этом идет речь на сайте Европейской Комиссии.
Освобождение от уплаты пошлины и НДС распространяется на товары, импортируемые:
  • государственными организациями: государственные органы и органы публичного права, в частности, больницы, правительственные организации, региональные органы власти, общины/города и т.п.;
  • благотворительными или филантропическими организациями, одобренными компетентными органами государств-членов.
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Отмечается, что разрешение на отмену пошлины и НДС будет действовать до 31 декабря 2022 года.
Напомним, 29 июня Украина подписала соглашение о либерализации автомобильных перевозок с ЕС.
Соглашение отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.
По материалам:
Mind
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