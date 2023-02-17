Еврокомиссия отменила планы относительно ядерных санкций против россии — Politico Сегодня 10:48 — Фондовый рынок

Еврокомиссия отменила планы относительно ядерных санкций против россии — Politico

Европейская комиссия отказалась от планов наложить санкции на российский ядерный сектор или его представителей в следующем пакете санкций.

Об этом сообщили три дипломата в интервью изданию Politico.

Изначально исполнительная власть Европейского Союза сообщила странам ЕС, что попытается разработать санкции, направленные на гражданский ядерный сектор рф. А накануне встречи лидеров ЕС на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал блок по крайней мере ввести санкции против российской ядерной энергетической компании «Росатом», пишет Politico.

Но этот план провалился, заявили три дипломата, комментируя последние проекты санкций.

Как пишет издание, пакеты санкций ЕС разделены на несколько частей. Речь идет о новых правилах, направленных на конкретные сектора, такие как авиация или военная промышленность. А также о списках, налагающих визовые ограничения и замораживающих активы физических и юридических лиц. Но ни один из них не включает в себя ядерный сектор. Об этом свидетельствуют проекты, с которыми ознакомились журналисты издания и дипломаты ЕС, говорившие на условиях анонимности.

«К сожалению, ядерный сектор не включен в это предложение», — сказал один из дипломатов.

Какие страны не поддерживали идею ограничений ядерного сектора рф

Венгрия долгое время выступала против ограничений ядерного сектора из-за зависимости от «Росатома». Чтобы преодолеть потенциальное вето со стороны Венгрии, ЕС рассматривал возможность включения в список отдельных сотрудников Росатома и других компаний, но в конце концов решил этого не делать.

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«Венгрия не пропустит это, поскольку их атомная станция принадлежит „Росатому“, и они говорят, что она производит 50 процентов энергии для страны. Но санкции против отдельных лиц (кроме генерального директора) не должны влиять на энергетическую безопасность», — сказал второй высокопоставленный. дипломат ЕС.

По его словам, Евросоюз должен ответить на предложение Зеленского.

По данным издания, Франция также выразила осторожность. Представитель французского министерства экономики заявил журналистам в начале этой недели, что «многие атомные электростанции используют топливо российского происхождения».

Некоторые дипломаты ЕС выразили разочарование этим шагом.

«Это грустно. Когда речь идет о ядерном разделе... никто не сказал нам, что это плохо или что это будет проблемой. Вот почему мы удивлены», — сказал дипломат ЕС.

Что известно о 10-м пакете санкций ЕС против россии

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента, посвященном обсуждению годовщины вторжения россии в Украину, заявила, что Европейский союз может ввести новые санкции против спонсоров иранских военных, которые учат россиян пользоваться дронами Shahed-136.

Комментируя 10 пакет санкций против рф, который ЕС планирует ввести к годовщине полномасштабного вторжения россии, она отметила, что санкции планируют ввести против спонсоров Корпуса стражей Исламской революции. Кроме того, по ее словам, 10-й пакет санкций, предусматривающий торговые ограничения на сумму 11 млрд евро, будет направлен на новые запреты и контроль за экспортом технологий, включая беспилотники, вертолеты и ракеты.

По ее словам, новый пакет санкций планируется ввести 24 февраля — спустя год после полномасштабного вторжения россии в Украину.

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