Еврокомиссия одобрила выделение Украине 4,1 млрд евро — Finance.ua

Еврокомиссия одобрила выделение Украине 4,1 млрд евро Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Еврокомиссия одобрила выделение Украине 4,1 млрд евро

Европейская Комиссия дала положительную оценку индикаторам, которые Украина выполнила в рамках Плана Украины для Ukraine Facility, предусмотренных для ІІІ квартала 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Украина выполнила все девять индикаторов, предусмотренные Планом Украины. Реформационные мероприятия охватывают такие сферы, как борьба с коррупцией, бизнес-среда, рынок труда, региональная политика, энергетический рынок и защита окружающей среды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что положительная оценка Еврокомиссии открывает путь к направлению Украине второго регулярного транша (предоставляемого при условии выполнения индикаторов) в размере 4 млрд евро. Решение также должно быть принято Советом ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила приверженность власти Украины внедрению реформ для восстановления и продвижения на пути в ЕС и заверила в сохранении поддержки Украины.

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«ЕС является ключевым партнером Украины, который играет важную роль в ускорении нашей победы и укреплении экономической устойчивости страны. Правительство Украины продолжает ответственно внедрять реформационные мероприятия и выполнять условия сотрудничества. В первую очередь это нужно Украине для укрепления конкурентоспособности экономики и полноценной евроинтеграции. Благодарен ЕС за поддержку нашей страны на этом пути», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Справка Finance.ua:

Ukraine Facility — программа поддержки Украины от ЕС в размере €50 млрд — будет действовать с 2024 по 2027 год. Программа будет включать три ключевых компонента: прямая поддержка госбюджета (€38,27 млрд, из которых €33 млрд в форме кредитов и €5,3 млрд в форме грантов); специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (€6,97 млрд); техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (€4,8 млрд);

— программа поддержки Украины от ЕС в размере €50 млрд — будет действовать с 2024 по 2027 год. Программа будет включать три ключевых компонента: прямая поддержка госбюджета (€38,27 млрд, из которых €33 млрд в форме кредитов и €5,3 млрд в форме грантов); специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (€6,97 млрд); техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (€4,8 млрд); всего в госбюджет уже поступило 12,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility;

в рамках программы Ukraine Facility; следующий транш Украина получит до конца 2024 года.

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