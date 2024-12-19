Еврокомиссия начнет выплачивать Украине кредит в 18,1 млрд евро с начала января — Домбровскис — Finance.ua
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Еврокомиссия начнет выплачивать Украине кредит в 18,1 млрд евро с начала января — Домбровскис

Казна и Политика
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Еврокомиссия начнет выплачивать Украине кредит в 18,1 млрд евро с начала января — Домбровскис
Еврокомиссия начнет выплачивать Украине кредит в 18,1 млрд евро с начала января — Домбровскис
Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг о решении выплачивать Украине с начала 2025 года ссуду в рамках макрофинансовой помощи в 18,1 млрд евро, которая будет погашаться за счет доходов с замороженных российских активов.
«Принятое сегодня Еврокомиссией решение выделить Украине 18,1 млрд евро состоялось в решающий момент. Оно подает ясный сигнал, что отмечает нерушимость долгосрочного обязательства ЕС в поддержку борьбы Украины за свободу», — заявил комиссар по вопросам экономики и производительности Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
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По его словам, данное финансирование поможет Украине решить срочные бюджетные проблемы. И оно, отметил еврокомиссар, является вкладом ЕС в инициативу стран G7 по кредитам для Киева, обеспеченным доходами из замороженных российских активов, которые должны составить совокупно 45 млрд евро.
Ссуду в 18,1 млрд евро будут выплачивать траншами в течение 2025 года. Первый должен поступить в начале января, сообщила Еврокомиссия.
«Это решение было принято после того, как комиссия пришла к выводу, что Украина выполнила все политические условия, согласованные для выплаты этой суммы», — говорится в коммюнике ЕК.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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