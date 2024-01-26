Еврокомиссия и Литва выделили финансовую помощь на строительство бомбоубежищ в Украине — Finance.ua
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Еврокомиссия и Литва выделили финансовую помощь на строительство бомбоубежищ в Украине

Казна и Политика
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Еврокомиссия и Литва выделили финансовую помощь на строительство бомбоубежищ в Украине
Еврокомиссия и Литва выделили финансовую помощь на строительство бомбоубежищ в Украине
Еврокомиссия и Литва выделили 15,5 млн евро на строительство новых бомбоубежищ для школ в горячих точках Украины.
Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.
«Европейская комиссия выделяет 15 миллионов евро на строительство новых бомбоубежищ для школ в горячих точках Украины. Литва предоставляет дополнительные полмиллиона евро и берет ответственность за реализацию проекта», — говорится в заявлении.
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Отмечается, что такое соглашение было подписано между представительством Европейской комиссии в Украине и литовским центральным агентством управления проектами CPVA.
Посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова сказала, что российская военная агрессия лишает тысяч украинских детей нормальной жизни и образования.
«Наша последняя инициатива подчеркивает непреклонную приверженность ЕС обеспечить максимально безопасную образовательную среду для всех детей в Украине», — добавила она.

В каких областях будут строить бомбоубежища

Из-за целенаправленного уничтожения агрессором школ, детских садов и других образовательных учреждений каждая седьмая школа в Украине повреждена или разрушена. В стране растет поколение детей, которые вообще не посещают школу.
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Около 1,6 миллионов школьников и 0,2 миллионов дошкольников не посещают учебные заведения, а около 900 000 детей заявляют о желании учиться дистанционно. Программа ЕС отдает предпочтение регионам, страдающим от военных действий больше всего, а именно:
  • Черниговская область;
  • Сумская область;
  • Николаевская область;
  • Запорожская область;
  • Харьковская область;
  • Одесская область.
По меньшей мере, пять укрытий планируют построить в этих прифронтовых областях.

Бомбоубежище «под ключ»: сколько это будет стоить и какие существуют варианты 🔍

По материалам:
РБК-Україна
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