Еврокомиссия и Литва выделили финансовую помощь на строительство бомбоубежищ в Украине — Finance.ua

Еврокомиссия и Литва выделили финансовую помощь на строительство бомбоубежищ в Украине Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Еврокомиссия и Литва выделили финансовую помощь на строительство бомбоубежищ в Украине

Еврокомиссия и Литва выделили 15,5 млн евро на строительство новых бомбоубежищ для школ в горячих точках Украины.

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

«Европейская комиссия выделяет 15 миллионов евро на строительство новых бомбоубежищ для школ в горячих точках Украины. Литва предоставляет дополнительные полмиллиона евро и берет ответственность за реализацию проекта», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что такое соглашение было подписано между представительством Европейской комиссии в Украине и литовским центральным агентством управления проектами CPVA.

Посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова сказала, что российская военная агрессия лишает тысяч украинских детей нормальной жизни и образования.

«Наша последняя инициатива подчеркивает непреклонную приверженность ЕС обеспечить максимально безопасную образовательную среду для всех детей в Украине», — добавила она.

В каких областях будут строить бомбоубежища

Из-за целенаправленного уничтожения агрессором школ, детских садов и других образовательных учреждений каждая седьмая школа в Украине повреждена или разрушена. В стране растет поколение детей, которые вообще не посещают школу.

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Около 1,6 миллионов школьников и 0,2 миллионов дошкольников не посещают учебные заведения, а около 900 000 детей заявляют о желании учиться дистанционно. Программа ЕС отдает предпочтение регионам, страдающим от военных действий больше всего, а именно:

Черниговская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Запорожская область;

Харьковская область;

Одесская область.

По меньшей мере, пять укрытий планируют построить в этих прифронтовых областях.

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