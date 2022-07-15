Еврокомиссия анонсировала седьмой пакет санкций против рф: что в нем — Finance.ua
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Еврокомиссия анонсировала седьмой пакет санкций против рф: что в нем

Казна и Политика
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Еврокомиссия анонсировала седьмой пакет санкций против рф: что в нем
Еврокомиссия анонсировала седьмой пакет санкций против рф: что в нем
Еврокомиссия в пятницу анонсировала седьмой пакет санкций против россии за ее вторжение в Украину, среди предложенных мер — эмбарго на золото и расширить запрет на экспорт технологий в рф.
Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.
«Сегодня Европейская комиссия одобрила совместное предложение о новом пакете мер по поддержанию и усилению эффективности шести масштабных и беспрецедентных пакетов санкций ЕС против россии», — заявили в ЕК.
Так, седьмой санкционный пакет будет направлен на согласование и разъяснение мер, предусмотренных предыдущими пакетами, и на согласование мер среди всех стран-партнеров, в частности G7.

Что будет в новом пакете

  • Еврокомиссия предлагает продлить действие санкций до января 2023 года, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. В конце января состоится пересмотр сроков и мер.
  • Кроме того, новыми санкциями предлагают запретить импорт российского золота и при этом усилить контроль над экспортом товаров двойного использования и передовых технологий.
  • В ЕК считают, что это усилит согласованность санкций ЕС с санкциями партнеров по G7 и ужесточит требования к отчетности, чтобы активизировать замораживание российских активов странами Евросоюза.
Санкции ЕС не коснутся торговли сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и россией, подчеркнули в ЕС.
Напомним, Европейский Союз готовит седьмой пакет санкций против россии. Однако он не предусматривает ограничений на импорт российского газа, потому что часть стран не сможет достаточно быстро приспособиться.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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