Еврокомиссия анонсировала седьмой пакет санкций против рф: что в нем — Finance.ua

Еврокомиссия анонсировала седьмой пакет санкций против рф: что в нем
Еврокомиссия в пятницу анонсировала седьмой пакет санкций против россии за ее вторжение в Украину, среди предложенных мер — эмбарго на золото и расширить запрет на экспорт технологий в рф.
Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.
«Сегодня Европейская комиссия одобрила совместное предложение о новом пакете мер по поддержанию и усилению эффективности шести масштабных и беспрецедентных пакетов санкций ЕС против россии», — заявили в ЕК.
Так, седьмой санкционный пакет будет направлен на согласование и разъяснение мер, предусмотренных предыдущими пакетами, и на согласование мер среди всех стран-партнеров, в частности G7.
Что будет в новом пакете
- Еврокомиссия предлагает продлить действие санкций до января 2023 года, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. В конце января состоится пересмотр сроков и мер.
- Кроме того, новыми санкциями предлагают запретить импорт российского золота и при этом усилить контроль над экспортом товаров двойного использования и передовых технологий.
- В ЕК считают, что это усилит согласованность санкций ЕС с санкциями партнеров по G7 и ужесточит требования к отчетности, чтобы активизировать замораживание российских активов странами Евросоюза.
Санкции ЕС не коснутся торговли сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и россией, подчеркнули в ЕС.
Напомним, Европейский Союз готовит седьмой пакет санкций против россии. Однако он не предусматривает ограничений на импорт российского газа, потому что часть стран не сможет достаточно быстро приспособиться.
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