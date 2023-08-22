Еврокомиссар оценил прогресс Украины на пути в ЕС — Finance.ua

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Еврокомиссар оценил прогресс Украины на пути в ЕС

Казна и Политика
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Еврокомиссар оценил прогресс Украины на пути в ЕС
Еврокомиссар оценил прогресс Украины на пути в ЕС
На сегодняшний день прогресс Украины по выполнению условий для вступления в Европейский союз поражает.
Об этом заявил еврокомиссар Виргиниус Синкявичюс, сообщает LRT.
«Сегодня прогресс поражает, потому что давайте не будем забывать, что первоочередной задачей Украины является, конечно, победа, прекращение войны, возвращение своих территорий, и в то же время она успешно проводит реформы», — заявил он.
Синкявичюс добавил, что те реформы, которые уже были проведены, касающиеся судебной системы и свободы СМИ, «очень важные, почти фундаментальные, как клей, скрепляющий ЕС».
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Еврокомиссар заявил, что дальнейший прогресс, особенно в сфере коррупции и закона об олигархах, — это гораздо более сложные процессы, которые займут больше времени.
«Еврокомиссия обещает представить полную комплексную оценку в начале октября, представить обновленные рекомендации Украине, и я не сомневаюсь, что, учитывая, как сейчас действует украинское правительство, они постараются реализовать их достаточно быстро», — заявил Синкявичюс.
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Чиновник добавил, что недостаточно просто поставить галочку напротив принятого закона, необходима его реализация.
«И Еврокомиссия также будет оценивать выполнение этих законов, чтобы убедиться, что они выполнены», — заявил он.
Напомним, в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед Киевом поставили ряд условий, выполнение которых обязательно для членства.
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Процесс вступления включает в себя переговоры между Украиной и ЕС. Украинская сторона рассчитывает, что они начнутся уже в этом году.
По состоянию на июнь этого года Украина выполнила две из семи задач, которые необходимы для начала переговоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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