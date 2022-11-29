Еврокомиссар — о восстановлении Украины: Нужно почти 350 миллиардов евро, и эта сумма растет ежедневно Вчера 15:29 — Казна и Политика

Еврокомиссар — о восстановлении Украины: Нужно почти 350 миллиардов евро, и эта сумма растет ежедневно

Все россияне, причастные к военным преступлениям и преступлениям против человечества, должны предстать перед украинским и международным правосудием.

Об этом в понедельник в Брюсселе во время ежегодного Киевского инвестиционного форума заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

«Нам нужно правосудие в Украине. Мы должны убедиться, что все преступники предстанут перед украинскими судами, перед судом в одной из европейских столиц или Международным уголовным судом. До конца своей жизни все они должны знать, что для них существует реальный риск предстать перед судом или трибуналом», — подчеркнул Рейндерс.

Он напомнил, что предварительная оценка разрушений, нанесенных российским агрессором Украине, проведенная Всемирным банком во взаимодействии с Украиной и ЕС, составила 97 миллиардов долларов; еще не менее 349 миллиардов евро должно быть направлено на отстройку и восстановление страны.

«Так что сейчас мы нуждаемся в сумме, которая не намного меньше 500 миллиардов евро, и этот счет растет ежедневно и каждый час, потому что прямо сейчас продолжаются российские обстрелы Киева и других городов Украины. Я видел это в начале октября, когда эти обстрелы начались. Я провел три часа в бомбоубежище и я видел стойкость этих людей. Я видел, как немедленно после этих российских ударов на улицы городов возвращается „нормальная“ жизнь, если вообще можно говорить о какой-то „нормальности“ в условиях войны», — сказал Рейндерс.

Он отметил, что как еврокомиссар по юстиции занимается двумя направлениями. Первое — это имплементация санкций против россии, второй — привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений в Украине.

«До этого времени было возможно заморозить более 18 миллиардов евро, принадлежащих российским и белорусским олигархам и учреждениям. В то же время мы зарезервировали 300 миллиардов евро из резервов центробанка россии. Так, очень важно искать путь для восстановления Украины, но в то же время мы должны подумать о том, что российские власти должны заплатить за это восстановление. Мы ищем, как лучше это организовать правовым путем», — сказал еврокомиссар.

Относительно второго направления своей работы он отметил, что главное — обеспечить ответственность всех преступников за совершенные в Украине преступления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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