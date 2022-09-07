На восстановление Украины требуется более $1 триллиона — это будет крупнейший проект в Европе — Зеленский Сегодня 10:30 — Казна и Политика

На восстановление Украины требуется более $1 триллиона — это будет крупнейший проект в Европе — Зеленский, www.president.gov.ua

Полное восстановление Украины после победы в развязанной россией войне будет крупнейшим экономическим проектом в Европе, который можно оценить в более триллиона долларов США.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая на встрече с руководителями крупного бизнеса в рамках открытия Нью-Йоркской фондовой биржи.

«Общий проект украинского восстановления — это крупнейший экономический проект в Европе нашего времени. Самый большой для нескольких поколений. Его объем уже сейчас оценивается в сотни миллиардов долларов. А с необходимой модернизацией украинской инфраструктуры с учетом нужд безопасности — это более триллиона долларов. И в весьма короткой перспективе — менее десяти лет», — сказал глава государства.

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В то же время он рассказал, что уже начата реализация проекта восстановления Украины после боевых действий за Fast Recovery Plan, который позволяет немедленно восстанавливать всю необходимую инфраструктуру на освобожденной территории.

Президент убежден, что никакая компания нигде в мире в настоящее время не найдет таких возможностей, как в Украине.

«Инфраструктурные фонды найдут множество проектов в аэропортах и в строительстве новых дорог, мостов. Фонды недвижимости получат рынок с сотнями миллионов квадратных метров нового жилья, офисов, логистики, промышленной недвижимости. Банки, финансовые учреждения могут выйти в Украину на огромный рынок кредитования всех этих проектов. Страховые компании смогут предложить новые страховые продукты с учетом специфики нашего региона и наших рисков. Операторы гостиниц смогут раскрыть наш большой туристический и деловой потенциал», — считает Зеленский.

Он призвал бизнесменов планировать инвестиции уже сейчас, не дожидаясь, когда будет победа.

Президент подчеркнул, что около 80% украинской территории свободны от врага, и украинские воины и народ постоянно увеличивают это количество, каждый день приближаясь к победе. И большая часть Украины уже сейчас готова к реализации новых бизнес-проектов.

«Вы можете спросить меня: как идти в Украину сейчас, когда идет война? Я отвечу вам: любая компания, которая сможет поставить на свой продукт отметку Made in Ukraine, автоматически станет частью истории украинской смелости и победы, глобально известной истории, а одновременно частью нашей жизни, которую мы защищаем всеми силами и с помощью сильнейших мировых государств и лидеров», — добавил Зеленский.

Справка Finance.ua:

в Украине разработан План быстрого восстановления (Fast recovery plan), который предусматривает оперативное восстановление объектов социальной инфраструктуры, разрушенных в результате полномасштабного российского вторжения, и должен учесть лучшие современные строительные стандарты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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