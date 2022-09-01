Мир должен заниматься восстановлением Украины уже сейчас — президент Европейского инвестбанка
Международное сообщество должно заниматься восстановлением Украины уже сейчас, а не ждать, когда наступит «большой мир». Особенно необходима работа разрушенных госпиталей.
Об этом заявил президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер во время выступления на конференции Форум 2000 в Праге.
«Нам нужно быть активными, и это нужно делать сейчас. Есть люди в правлении банка, в частности министры финансов, которые, конечно, очень ответственно подходят к средствам банка, и говорят: если есть риск, что что-то отстроенное нами будет снова разрушено россиянами, то нам лучше этого не делать. По моему убеждению, это совершенно неверно», — заявил Хойер.
По его словам, те территории Украины, которые свободны или были освобождены, «будут нести основное бремя в восстановлении» и они «поддерживают сейчас функционирование экономики Украины».
«Поэтому эти части мы должны поддержать прямо сейчас... С 2007 года мы профинансировали много госпиталей в Украине, разрушенных во время войны. Работа этих госпиталей нужна уже сейчас», — подчеркнул президент ЕИБ.
По его словам, сейчас наблюдаются трудности с бюджетными деньгами для финансирования восстановления Украины, их недостаточно, поэтому нужна мобилизация частного сектора с этой целью.
«В последние несколько лет у нас был инструмент внутри ЕС — Европейский фонд гарантий. И что-то похожее могло быть воспроизведено и здесь», — добавил президент Европейского инвестиционного банка.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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