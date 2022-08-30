Зеленский сказал, сколько денег требуется на восстановление Украины — Finance.ua
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Зеленский сказал, сколько денег требуется на восстановление Украины

Личные финансы
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Зеленский сказал, сколько денег требуется на восстановление Украины
Зеленский сказал, сколько денег требуется на восстановление Украины
Восстановление Украины после окончания полномасшабной войны против россии обойдется в 600-800 млрд долларов. Прямо сейчас следует сосредоточиться на восстановлении инфраструктуры.
Об этом сообщается в обращении президента Украины Владимира Зеленского в «Движение предприятий Франции».
«600-800 миллиардов — это то, что говорили (на Международной конференции по вопросам восстановления Украины — ред.) в Лугано. Сумма была публичная. Говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», — сказал Зеленский.
При этом он отметил, что сейчас сложно сказать точную цифру, потому что война не закончилась.
Зеленский считает, что сейчас следует сосредоточиться на быстро восстанавливаемых вещах, которые нужны прямо сейчас.
«Я бы сосредотачивался сегодня на восстановлении инфраструктуры — образовательной инфраструктуры, портовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и жилье для людей, потому что наша задача вернуть людей», — добавил он.
Напомним, Украине необходима помощь Запада для восстановления уничтоженных объектов критической инфраструктуры. На скорейшее восстановление необходимо 17 млрд долларов.
По материалам:
Телеканал 24
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