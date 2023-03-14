Евродепутаты продвигают идею налога на доходы самых богатых — Finance.ua

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Евродепутаты продвигают идею налога на доходы самых богатых

Мир
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Евродепутаты продвигают идею налога на доходы самых богатых
Евродепутаты продвигают идею налога на доходы самых богатых
Более 130 депутатов Европарламента подписали петицию с предложением создать прогрессивный налог на доходы «сверхбогатых», который действовал бы на наднациональном уровне, а средства с него направлялись на инвестиции для «зеленого перехода» и социальных проектов.
Об этом сообщает AFP.
Авторы предлагают облагать на 1,5% активы более чем на 50 млн евро.
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«Наше предложение простое: учредить прогрессивный налог на активы сверхбогатых людей на международном уровне, чтобы уменьшать неравенство путем их участия в финансировании инвестиций, необходимых для экологического перехода и социальных изменений», — объясняют евродепутат Орор Лялюк из группы «Социалисты и демократы» и экономист Габриэль Зукман, который тоже среди соинициаторов.
Они призывают Евросоюз и международные структуры как ОЭСР и ООН рассмотреть эту идею.
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В качестве примера они приводят миллиардера Илона Маска, а также несколько сотен самых богатых семей Франции, которые заплатили из своего гигантского состояния 2-3%.
Напомним, Президент США Джо Байден предлагает ряд новых повышений налогов для миллиардеров, богатых инвесторов и корпораций в своем последнем предложении по поводу того, как Конгресс должен определить приоритеты налогов и расходов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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