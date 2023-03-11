Богатые беженцы делают выручку элитным польским компаниям — Finance.ua

Богатые беженцы делают выручку элитным польским компаниям Сегодня 06:05 — Личные финансы

Бизнес в Польше испытывает влияние украинских беженцев. Богатые украинские беженцы дали неожиданный толчок для высокого бизнеса во время экономического спада. Речь идет о частных школах, клиниках пластической хирургии, ресторанах, элитных агентствах недвижимости и т.д., пишет czasebiznesu.pl.

Том Макграт, директор частной британской начальной школы в Виланове, зеленом районе Варшавы, где проживает большое сообщество эмигрантов, сказал, что его школа начала строительные работы, чтобы утроить площадь своих зданий, в частности, благодаря росту числа украинских учеников.

Школа берет за обучение 15 000 долларов в год. «Увеличение количества украинских школьников положительно повлияло на решение о расширении», — сказал Макграт.

Хотя большинство беженцев пересекали польскую границу в плачевных условиях, были и такие, кто прибыл на собственных автомобилях, поэтому они были «хорошо финансово обеспечены», сказал Павел Качмарчик, руководитель Центра исследований миграции при Университете Адама Мицкевича в Варшаве.

Предприятия, которые обслуживали средний класс и состоятельных людей, утверждали, что нанимают украиноязычных работников, а расходы украинцев помогли защититься от экономических последствий инфляции.

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Анна Кузнецова, основатель клиники пластической хирургии Hermitage в Варшаве, недавно наняла украинского врача, а украинцы составляют от 10 до 20 процентов ее клиентов в Варшаве. «Раньше украинцы к нам не ездили, потому что в Украине такие медицинские услуги были намного дешевле, а сейчас, когда они в Польше, у них нет другого выхода», — сказала Кузнецова.

«Многие украинцы приехали с деньгами, и они, безусловно, могут купить дорогую недвижимость», — говорит украинский агент по недвижимости Юлия Антонюк, которая год назад переехала в Варшаву из Киева с сыном.

Согласно февральскому исследованию Bank Santander Polska, типичное потребление украинских беженцев значительно ниже, чем в польских домохозяйствах, и составляет 39 процентов от среднего польского значения.

Это частично отражает большое количество детей среди украинских беженцев, с другой стороны «трудно представить, чтобы беженец войны, который часто оставлял львиную долю своих вещей дома, мог потреблять столько же, сколько рядовой гражданин принимающей страны».

uamedia По материалам:

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