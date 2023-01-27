Самый богатый человек в Азии за два дня потерял 45 млрд долларов, — Bloomberg — Finance.ua
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Самый богатый человек в Азии за два дня потерял 45 млрд долларов, — Bloomberg

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Самый богатый человек в Азии за два дня потерял 45 млрд долларов, — Bloomberg
Самый богатый человек в Азии за два дня потерял 45 млрд долларов, — Bloomberg
Акции индийских компаний Adani Group потеряли рыночную стоимость почти на 45 млрд долларов менее чем за две сессии, после резко негативного отчета американской компании Hindenburg Research. Падение оказывает давление на миллиардера Гаутама Адани, самого богатого человека в Азии.
Об этом сообщает Bloomberg.
Hindenburg Research опубликовала отчет 24 января. В нем были многочисленные обвинения в корпоративных злоупотреблениях после двухлетнего расследования в отношении компаний магната. Adani Group заявила, что планирует подать судебный иск. Компании, связанные с Adani Group, планируют в пятницу дать подробный ответ на отчет, который они назвали «фиктивным».
Hindenburg — не первая исследовательская фирма, которая выразила обеспокоенность по поводу группы. CreditSights, подразделение Fitch Group, заявило в августовском отчете, что конгломерат «сильно перегружен заемными средствами» с «растянутыми балансами».
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Новый год начался плохо для акций Adani, которые были одними из лучших в Азии в 2022 году. Adani Enterprises выросли более чем на 3600% за последние пять лет, что превзошло даже такие акции, как Tesla Inc. Илона Маска, а Адани стал самым богатым человеком Азии.
«Проблемы затрагивают самое сердце индийского корпоративного сектора, где доминирует ряд семейных конгломератов. По своей природе они непрозрачны, и глобальные инвесторы должны доверять вопросам корпоративного управления», — сказал Гэри Дуган, главный исполнительный директор Global CIO Office.
По его словам, после блестящих результатов прошлого года индийские акции и акции любой крупной компании подвержены риску снижения. Следовательно, более широкий индийский фондовый рынок может столкнуться с риском дальнейшего падения, а катализатором станет Адани.
До скандала состояние Адами оценивалось в 125 млрд долларов.
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По материалам:
РБК-Україна
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