Илон Маск потерял статус самого богатого человека мира — Finance.ua
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Илон Маск потерял статус самого богатого человека мира

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Илон Маск потерял статус самого богатого человека мира
Илон Маск потерял статус самого богатого человека мира
Основатель Tesla и SpaceX, а также владелец Twitter Илон Маск больше не является самым богатым человеком мира.
Об этом свидетельствуют данные Forbes и Bloomberg.
Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск уступил первое место в рейтингах самых богатых людей мира журнала Forbes и агентства Bloomberg президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно и его семье.
Состояние Маска оценивается в $176,8 млрд, а Арно и его семьи — в $188,6 млрд.
По данным Forbes, в течение суток состояние Илона Маска сократилось на $4,5 млрд (-2,49%), тогда как Бернар Арно стал богаче на $2,7 млрд (+1,44%).
Илон Маск потерял статус самого богатого человека мира
В индексе Bloomberg по состоянию на 14 декабря состояние Арно оценивается в $171 млрд, а Маска — в $164 млрд.
Илон Маск потерял статус самого богатого человека мира
7 декабря Маск уже терял первое место в рейтинге Forbes, однако ненадолго. Forbes объяснял, что этот год был неоднозначным для компании «Маска Tesla». Ее акции за год упали почти на 50%. Негативным фактором для котировок стало решение Маска купить Twitter за $44 млрд. С момента, когда бизнесмен объявил о планах приобрести соцсеть, до закрытия операции бумаги Tesla подешевели более чем на 30%. Для финансирования сделки Маск не раз продавал акции Tesla.
На прошлой неделе в LVMH прошли кадровые перестановки, обращает внимание НВ. На фоне превращения Agache SE (холдинговой компании, владеющей акциями бренда Christian Dior и находящейся под контролем Бернара Арно) в акционерное общество с ограниченной ответственностью главным исполнительным директором Christian Dior SE назначили Антуана Арно, сына президента LVMH.
По материалам:
hromadske.tv
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