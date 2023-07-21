Евро стремительно дорожает: что будет дальше — Finance.ua

Евро стремительно дорожает: что будет дальше Сегодня 14:00

Евро стремительно дорожает: что будет дальше

Период относительной стабильности евровалюты снова в прошлом. Пара евро/доллар на международных рынках входит в очередной период турбулентности, на которой готовятся заработать спекулянты.

Первым предвестником очередных валютных катаклизмов стал стремительный взлет котировок пары евро/доллар выше психологического порога в 1,12 доллара за евро на прошлой неделе.

Причиной такого поведения пары стало изменение настроений инвесторов и спекулянтов по поводу перспектив глобальной рецессии — особенно в США, Европе и Китае.

Преобладавший до сих пор пессимизм относительно перспектив американской экономики неожиданно сменился оптимизмом, что и поддержало евровалюту. Казалось бы, хорошие данные по рынку труда и потребительским настроениям в США должны укрепить доллар , но все произошло с точностью до наоборот.

Долгое время рынок опасался долгосрочного закрепления показателей инфляции в Америке на высоких уровнях и затяжной рецессии. Но показатели американских потребительских цен, наконец, начали реагировать на действия Федрезерва: теперь уже очевидно, что они достаточно быстро двигаются к таргету в 2% годовых.

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В то же время негативные сигналы из Китая и слабое восстановление экономики Германии (главного локомотива ЕС) на фоне сохранения высокой инфляции в Европе, вероятнее всего, заставят ЕЦБ снова повысить свою ключевую ставку на очередном заседании 27 июля.

Смена негативных ожиданий на оптимистические подтолкнула вверх фондовые индексы США и привела к снижению доходности трежерис.

В этой ситуации вновь возникают идеальные условия для нового ралли по паре евро/доллар в ближайшие дни, по меньшей мере, до 28 июля. К этому времени будут известны уже и шаги Федрезерва (заседание состоится 26 июля), и ответные действия европейского регулятора (объявление решений вечером 27 июля).

Золотое время для спекулянтов

Эффект пристального спекулятивного интереса к евро будет краткосрочным — уже сейчас уровень 1,12 доллара выглядит «перегретым».

После ближайших заседаний американского и европейского регуляторов нас ожидает новый период коррекции пары. Причем, по моим прогнозам, Федрезерв снова поставит на паузу рост процентных ставок и сохранит ключевую ставку на уровне 5,25% годовых. А вот Европейский центробанк снова рискнет и повысит свою ключевую ставку на 0,25% годовых — до 4,25% годовых. Именно этого от него и ждут спекулянты, которые делают ставку на евровалюту.

На пике «страстей» по поводу решений регуляторов я не исключаю дополнительный взлет евро по отношению к доллару до уровней 1,135. Это приведет к росту котировок продаж на нашем межбанке по безналичному евро до максимальных уровней около 41,92 гривны за евро, а на наличном рынке — к пиковым значениям курса продажи наличного евро в обменниках до 42,10 гривны и выше.

Но затем, в первой половине августа, котировки евро/доллар войдут в период коррекции с постепенным возвращением в коридор от 1,095 до 1,11 доллара за евро. Сработает в этот период и традиционный отпускной сезон в США и Европе.

Это следует учесть нашим гражданам и бизнесу, которые по разным причинам сейчас «завязаны» на евро.

Степень нервного напряжения инвесторов хорошо видна по поведению рынка золота, где стоимость «желтого» металла начала довольно быстро расти, после небольшого периода просадки. И уже почти достигла уровней конца мая этого года.

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