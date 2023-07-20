Курс доллара и евро на конец июля — прогноз банкира Сегодня 19:00 — Валюта

Курс доллара и евро на конец июля — прогноз банкира

Завершение июля станет дополнительным свидетельством длительной стабильности на валютном рынке: наличный курс будет в новых, максимально приближенных к официальному курсу пределах: 36,7−37,3 грн/долл. и 41−42 грн/евро.

Как отметил начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой, текущие колебания курсов сократятся до 0,1−0,3 грн, а разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,15−0,25 грн. Лесовой отметил еще одну положительную тенденцию — рост доходности украинских евробондов, что означает рост положительных ожиданий от украинской экономики.

«Такая достаточно положительная ситуация на рынке существенно влияет на размер инфляции: с начала года она составляет 4,6%, а в годовом измерении она уже сократилась до 12,8%. Понимаем, что низкая инфляция и ощущение стабильности позволяют гражданам пользоваться депозитными и кредитными программами без опасений за собственные средства, кроме того, „незаметная“ инфляция — это перспектива развития любых сфер бизнеса: несмотря на „военные“ обстоятельства, начинает работать стратегия развития, а не тактика выживания», — сказал банкир.

Среди главных причин длительной стабильности на валютном рынке эксперт выделил значительные объемы макрофинансовой помощи со стороны стран-партнеров и международных финансовых институтов (с начала года Украина уже получила около 23 млрд долл. помощи) и постепенное развитие почти всех сфер экономики.

«Можно заключить, что в течение следующей недели ситуация на наличном валютном рынке сохранит все признаки стабильности. Курсовые „коридоры“ не изменятся: 36,7−37,3 грн/долл. и 41−42 грн/евро», — сказал Лесовой.

Он отметил, что в дальнейшем (в частности в августе) следует ожидать дальнейших шагов НБУ по валютной либерализации: ближе к осени вполне возможно возвращение к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют (то есть рынок уже почти созрел к «единому» курсу валют).

УНІАН По материалам:

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