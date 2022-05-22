Эвакуация, поиск жилья и замена окон: аферисты используют новые схемы для выманивания денег — Finance.ua

Эвакуация, поиск жилья и замена окон: аферисты используют новые схемы для выманивания денег

Сегодня 16:15 — Криминал

В Украине уже почти три месяца идет война, которая сначала настолько объединила украинцев перед лицом общей угрозы, что уровень преступности стремительно снизился. Однако со временем отдельные сферы оправились от первого шока и стали восстанавливаться. Между тем, мошенники начали придумывать новые схемы выманивания средств у украинцев.

Как выглядит финансовое мошенничество сегодня и как не стать его жертвой — рассказала «Українському радіо» начальник Управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности Национального банка Украины Леся Войтицкая.

«К сожалению, война никоим образом не повлияла на количество случаев платежного мошенничества. Мы пока не можем сказать статистику, потому что статистика ведется за год, то есть только в начале 2023 года у нас будут такие данные. Однако уже сейчас известно, что появляются новые схемы платежного мошенничества, связанные с войной», — рассказала Войтицкая.

Какие новые схемы придумывают мошенники

По ее словам, первый крупный блок мошеннических схем связан с эвакуацией граждан.

Речь идет об эвакуационных перевозках граждан и фейковых объявлениях об аренде жилья. Вы хотите переехать из опасного места в более безопасное, ищете себе перевозчика и жилье. И так, и там могут встретиться мошенники. Причем в случае с жильем вам могут даже сделать видеотур, показать жилье, сбросить геолокацию.

«Недавно киберполиция сообщала, что по геолокации приехали люди с детьми, а геолокация привела их на кладбище. А человек взял деньги за то, что якобы будет сдавать жилье, на звонок ответил: «Там вам и место», — рассказала Войтицкая.

Поэтому эксперт посоветовала быть осмотрительным при поиске жилья в новом городе.

«Если в определенном городе у вас есть знакомые, то лучше, чтобы они сходили по указанному адресу и посмотрели, есть ли хотя бы этот дом. Также вы можете попробовать забронировать квартиру, сказать: деньги сейчас переведем и позвоните по телефону с другого номера телефона. Если человек не скажет, что уже есть бронь, то, скорее всего, это тоже мошенники», — советует специалист.

По словам эксперта, также в период войны возник еще один блок схем — это «услуги» поставить окна и двери в пострадавших домах.

«В города, из которых ВСУ выгнали россиян, возвращаются люди, но многие дома требуют ремонта, на услуги установки окон и дверей есть большой спрос и мошенники этим пользуются. Поэтому если вам предлагают сделать авансовые платежи, пожалуйста, не делайте этого», — посоветовала Войтицкая.

Отдельный новый вид мошеннических схем, по словам начальника Управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности НБУ, — это фейковые разминирования. Так, частные лица предлагают прийти во двор или в квартиру и разминировать ее, посмотреть, есть ли растяжки.

«Надо помнить, что разминирование проводят исключительно подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и они это делают бесплатно в определенном графике. Если вам предлагают разминирование частные лица — это мошенники», — сказала эксперт.

Также в период войны возник такой мошеннический сценарий, как предоставление информации о том, где находится пропавший человек.

«Многие люди сейчас ищут своих знакомых, родных — как гражданских лиц, так и военных. Мошенники, видя ваше объявление и номер телефона, звонят по телефону и говорят, что располагают информацией, но за это хотят какое-то вознаграждение», — отметила представительница НБУ.

Напоследок Войтицкая призвала украинцев быть оторожными в своих желаниях оказать кому-то благотворительную помощь, ведь сбор средств на помощь — это огромное поле работы для преступников.

«Речь идет о фейковом сборе средств, когда есть объявления, даже с фотографиями, о сборе средств на якобы чье-то лечение, помощь или покупку амуниции. Затем люди, которые собирали средства, исчезают. В этом случае мы советуем доверять только проверенным благотворительным организациям или государственным специальным счетам», — посоветовала эксперт.

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