В Украине поймали мошенников, которые «сдавали в аренду» несуществующее жилье переселенцам — Finance.ua

«В ходе следствия разоблачен один из участников этой схемы — житель Киевской области. Подозреваемый размещал в интернете объявления об аренде несуществующего жилья в западных областях страны», — говорится в сообщении.
Получив авансовый платеж от граждан, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, он переставал выходить с ними на связь и, конечно, не возвращал деньги.
«В настоящее время установлены 8 пострадавших от такой схемы. По месту жительства подозреваемого произведен обыск, изъяты денежные средства, мобильные телефоны, флэш-накопители и банковская карта», — добавляют в Офисе генпрокурора.