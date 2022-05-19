В Украине поймали мошенников, которые «сдавали в аренду» несуществующее жилье переселенцам — Finance.ua
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В Украине поймали мошенников, которые «сдавали в аренду» несуществующее жилье переселенцам

Сегодня 18:31Криминал
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Фото: Офис генпрокурораФото: Офис генпрокурора
В Киеве, Полтавской и Кировоградской областях работала банда мошенников, которые «продавали» несуществующие товары и «сдавали в аренду» несуществующее жилье. Их жертвами стали минимум 8 человек.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
«В ходе следствия разоблачен один из участников этой схемы — житель Киевской области. Подозреваемый размещал в интернете объявления об аренде несуществующего жилья в западных областях страны», — говорится в сообщении.
Получив авансовый платеж от граждан, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, он переставал выходить с ними на связь и, конечно, не возвращал деньги.
«В настоящее время установлены 8 пострадавших от такой схемы. По месту жительства подозреваемого произведен обыск, изъяты денежные средства, мобильные телефоны, флэш-накопители и банковская карта», — добавляют в Офисе генпрокурора.
По материалам: РБК-Україна
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