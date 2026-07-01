Euroclear подает в суд на Центральный банк россии Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Штаб-квартира финансового института Euroclear Group в Брюсселе

Брюссельское финансовое учреждение Euroclear подало иск против Центрального банка россии в Хозяйственный суд Брюсселя. Предыдущее судебное заседание состоялось в прошлый четверг.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Euroclear обжалует решение российского суда

15 мая суд в москве обязал Euroclear выплатить около 220 млрд евро компенсации. Учреждение хранит около 200 млрд евро российских активов, которые были заблокированы в результате санкций, введенных Европейским Союзом после полномасштабного вторжения россии в Украину.

В Euroclear заявляют, что у московского суда не было полномочий рассматривать это дело. Представитель компании в комментарии L’Echo назвал процесс, происходивший в закрытом режиме, «несправедливым» и «показательным судебным разбирательством».

Компания настаивает, что юрисдикцию по делу имеет исключительно бельгийский суд. Адвокаты Euroclear также считают иск российской стороны неприемлемым.

Суд рф постановил взыскать 18,2 трлн рублей

Ранее Finance.ua рассказывал, что Московский суд поддержал иск Центрального банка россии относительно взыскания ущерба с Euroclear, связанных с заморозкой активов на сумму 18,17 трлн рублей, или $249,43 млрд. Это стало ответом на план Европейского Союза использовать замороженные в Европе российские суверенные активы, большинство из которых хранится в Euroclear как обеспечение для кредита Украине.

Иск Банка россии поступил в суд в декабре 2025 года. российский регулятор обосновывал требования «незаконными действиями» Euroclear.

Бельгийский депозитарий Euroclear заявлял , что не признает юрисдикцию Арбитражного суда москвы, постановившего взыскать с компании около 200 млрд евро в пользу Центрального банка россии.

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