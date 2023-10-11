Это более чем достаточно: Украина накопила в хранилищах почти 16 миллиардов кубометров газа — Finance.ua

Это более чем достаточно: Украина накопила в хранилищах почти 16 миллиардов кубометров газа Сегодня 19:30 — Энергетика

Это более чем достаточно: Украина накопила в хранилищах почти 16 миллиардов кубометров газа

К началу зимы в украинских газохранилищах будет накоплено более 16 млрд кубометров газа. Таких запасов достаточно, чтобы уверенно пройти зиму.

Об этом в интервью LB.ua заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

«Еще есть время до начала так называемого отопительного сезона. До него в этом году правительством Украины поставлена ​​задача накопить 14,7 млрд кубометров. „Нафтогаз“ даже перевыполнил план. На сегодняшний день уже есть 15,75 млрд кубометров газа», — сказал он.

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Глава НАК прогнозирует, что к началу зимы будет накоплено более 16 млрд кубометров газа.

«Достаточно ли этого? Ведь цифры в миллиардах кубометров не всегда понятны людям. Я должен заверить, что такие показатели абсолютно достаточны, чтобы уверенно пройти зиму. Также мы продолжим собственную добычу газа», — заверил Чернышев.

Он напомнил, что на начало зимы в прошлом году было накоплено около 14 млрд кубометров газа.

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«То есть сейчас накопили гораздо больше, чем в прошлом году. Благодаря чему? Есть две составляющие результата. Первая и самая важная — увеличение добычи украинского газа. Благодаря Группе „Нафтогаз“ она постепенно росла. Мы выходим на отметку +7%, если сравнивать с предыдущим годом. Также должен отметить, что удалось обеспечить условия и посодействовать добыче частными компаниями, которые не могли экспортировать свободный ресурс. „Нафтогаз“ выходил на рынок закупок, чтобы дать возможность этим компаниям добывать и оставаться ликвидными. И второй фактор — это дополнительный объем газа от хранения нерезидентами. Нам удалось привлечь их, что является важным результатом», — добавил Глава НАК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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