В Киеве начали включать отопление: кто уже с теплом — Finance.ua

В Киеве начали включать отопление: кто уже с теплом Сегодня 19:33 — Энергетика

В Киеве начали включать отопление: кто уже с теплом

В Киеве стали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры, такие как больницы, школы и сады по заявкам их руководителей.

Об этом сообщает мэр Виталий Кличко

Для объектов коммунальной сферы и жилых домов начнут включать отопление, когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание.

То же касается и домов объединения совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительного кооператива и ведомственных. Их будут подключать по соответствующим заявкам.

Отопительный сезон

Отметим, что ранее Кличко сообщал о том, что отопительный сезон в столице оказался под угрозой срыва из-за задолженности, которую государство до сих пор не компенсировало.

Однако позже мэр Киева отметил, что столица выполнила все запланированные работы для начала отопительного сезона в срок.

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