Эстония запускает приложение mRiik на базе украинского «Дія» — Finance.ua
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Эстония запускает приложение mRiik на базе украинского «Дія»

Технологии&Авто
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Эстония запускает приложение mRiik на базе украинского «Дія»
Эстония запускает приложение mRiik на базе украинского «Дія», Фото: Telegram FEDOROV
В Эстонии запускают приложение mRiik на базе украинского «Дія» — украинские власти поделились с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном своего приложения.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Одна из самых диджитализированных стран мира перенимает украинские технологии и опыт цифровизации госуслуг», — говорится в сообщении.
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Министр отметил, что за три года команда Минцифры переформатировала процессы в сфере государственных услуг. Каждый гражданин в несколько кликов может получить самые популярные сервисы — без очередей, сбора бумажек и прочей бюрократии.
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«Теперь уже украинский опыт вдохновляет Эстонию и другие страны. Поделились с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном нашего приложения. В феврале mRiik запускается для тестировщиков. Полноценный запуск планируется на середину 2023 года», — рассказал Федоров.

Справка Finance.ua:

  • Соединенные Штаты намерены повторить успех украинской программы электронного управления «Дія» в других заинтересованных странах.

Мстислав Баник: Дія — одно из самых безопасных приложений в мире 📱

По материалам:
Finance.ua
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