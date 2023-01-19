Эстония запускает приложение mRiik на базе украинского «Дія» — Finance.ua

Эстония запускает приложение mRiik на базе украинского «Дія» Сегодня 15:49 — Технологии&Авто

Эстония запускает приложение mRiik на базе украинского «Дія», Фото: Telegram FEDOROV

В Эстонии запускают приложение mRiik на базе украинского «Дія» — украинские власти поделились с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном своего приложения.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Одна из самых диджитализированных стран мира перенимает украинские технологии и опыт цифровизации госуслуг», — говорится в сообщении.

Читайте также В «Дія» снова можно подтвердить собственность на недвижимость

Министр отметил, что за три года команда Минцифры переформатировала процессы в сфере государственных услуг. Каждый гражданин в несколько кликов может получить самые популярные сервисы — без очередей, сбора бумажек и прочей бюрократии.

«Теперь уже украинский опыт вдохновляет Эстонию и другие страны. Поделились с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном нашего приложения. В феврале mRiik запускается для тестировщиков. Полноценный запуск планируется на середину 2023 года», — рассказал Федоров.

Справка Finance.ua:

Соединенные Штаты намерены повторить успех украинской программы электронного управления «Дія» в других заинтересованных странах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.