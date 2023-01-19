Эстония запускает приложение mRiik на базе украинского «Дія» — Finance.ua

Эстония запускает приложение mRiik на базе украинского «Дія»
В Эстонии запускают приложение mRiik на базе украинского «Дія» — украинские власти поделились с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном своего приложения.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Одна из самых диджитализированных стран мира перенимает украинские технологии и опыт цифровизации госуслуг», — говорится в сообщении.
Министр отметил, что за три года команда Минцифры переформатировала процессы в сфере государственных услуг. Каждый гражданин в несколько кликов может получить самые популярные сервисы — без очередей, сбора бумажек и прочей бюрократии.
«Теперь уже украинский опыт вдохновляет Эстонию и другие страны. Поделились с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном нашего приложения. В феврале mRiik запускается для тестировщиков. Полноценный запуск планируется на середину 2023 года», — рассказал Федоров.
Справка Finance.ua:
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