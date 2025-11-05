Эстония выделит 3 млн евро на Starlink для Украины Сегодня 14:27

Эстония выделит 3 млн евро на Starlink для Украины

Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром, который рассказал ему о предложении выделить 3 млн евро на закупку и поддержку систем спутниковой связи Starlink для Украины.

Об этом Шмыгаль сообщил в сети X.

🇺🇦🇪🇪 A substantive meeting with Estonian Defense Minister @HPevkur on the sidelines of JEF.

We discussed strengthening air defense, drone production, and establishing joint defense enterprises. We value Estonia’s participation in PURL. Ukraine is also ready to contribute to… pic.twitter.com/oxjytpWieo — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 5, 2025

Он поблагодарил за предложение Эстонии выделить 3 млн евро на закупку и поддержку систем спутниковой связи Starlink.

«Благодарю Эстонию за решительную поддержку украинцев в этой войне», — резюмировал Шмыгаль.

Кроме того, на встрече двух министров говорилось об укреплении противовоздушной обороны, производстве дронов и создании совместных оборонных предприятий.

«Ценим участие Эстонии в PURL. Украина также готова присоединяться к реализации проектов в рамках SAFE, что будет способствовать взаимному развитию наших ОПК. Также говорили о тренировках украинских воинов в рамках операции Legio», — отметил украинский министр.

Напомним, в сентябре президент Польши подписал закон о продлении финансирования абонентской платы для терминалов Starlink в Украине. В целом Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink от международных партнеров и доноров. Больше всего — 29 500 устройств — передала Польша.

