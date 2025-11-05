0 800 307 555
Эстония выделит 3 млн евро на Starlink для Украины

Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром, который рассказал ему о предложении выделить 3 млн евро на закупку и поддержку систем спутниковой связи Starlink для Украины.
Об этом Шмыгаль сообщил в сети X.
Он поблагодарил за предложение Эстонии выделить 3 млн евро на закупку и поддержку систем спутниковой связи Starlink.
«Благодарю Эстонию за решительную поддержку украинцев в этой войне», — резюмировал Шмыгаль.
Кроме того, на встрече двух министров говорилось об укреплении противовоздушной обороны, производстве дронов и создании совместных оборонных предприятий.
«Ценим участие Эстонии в PURL. Украина также готова присоединяться к реализации проектов в рамках SAFE, что будет способствовать взаимному развитию наших ОПК. Также говорили о тренировках украинских воинов в рамках операции Legio», — отметил украинский министр.
Напомним, в сентябре президент Польши подписал закон о продлении финансирования абонентской платы для терминалов Starlink в Украине. В целом Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink от международных партнеров и доноров. Больше всего — 29 500 устройств — передала Польша.
