Эстония выделит 3 млн евро на Starlink для Украины
Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром, который рассказал ему о предложении выделить 3 млн евро на закупку и поддержку систем спутниковой связи Starlink для Украины.
Об этом Шмыгаль сообщил в сети X.
🇺🇦🇪🇪 A substantive meeting with Estonian Defense Minister @HPevkur on the sidelines of JEF.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 5, 2025
We discussed strengthening air defense, drone production, and establishing joint defense enterprises. We value Estonia’s participation in PURL. Ukraine is also ready to contribute to… pic.twitter.com/oxjytpWieo
Он поблагодарил за предложение Эстонии выделить 3 млн евро на закупку и поддержку систем спутниковой связи Starlink.
«Благодарю Эстонию за решительную поддержку украинцев в этой войне», — резюмировал Шмыгаль.
Кроме того, на встрече двух министров говорилось об укреплении противовоздушной обороны, производстве дронов и создании совместных оборонных предприятий.
«Ценим участие Эстонии в PURL. Украина также готова присоединяться к реализации проектов в рамках SAFE, что будет способствовать взаимному развитию наших ОПК. Также говорили о тренировках украинских воинов в рамках операции Legio», — отметил украинский министр.
Напомним, в сентябре президент Польши подписал закон о продлении финансирования абонентской платы для терминалов Starlink в Украине. В целом Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink от международных партнеров и доноров. Больше всего — 29 500 устройств — передала Польша.
