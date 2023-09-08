Эстония предлагает ввести торговое эмбарго по отношению к россии — Finance.ua

Эстония предлагает ввести торговое эмбарго по отношению к россии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что пограничным странам необходимо ввести общее эмбарго на торговлю с рф, добавив, что ключевой в этом вопросе является Финляндия.
Об этом сообщает ERR.
По словам премьер-министра, другие пограничные страны пока не поддержали предложение Эстонии.
Издание пишет, что из Эстонии в россию ежедневно экспортируют электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы.
По словам министра иностранных дел Маркуса Цахкна, Эстония не может самостоятельно перекрыть границу, в противном случае пострадают эстонские предприятия. Министр добавил, что ограничение торговли следует обсудить с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Финляндии.
Каллас добавила, что пока не общалась с новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо по этой теме, но обещала сделать это.
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