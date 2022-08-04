Эстония инициирует запрет туристических виз для россиян в страны ЕС — Finance.ua

Эстония инициирует запрет туристических виз для россиян в страны ЕС Сегодня 12:17 — Мир

Эстония инициирует запрет туристических виз для россиян в страны ЕС

Эстония подаст предложение о запрете туристических виз гражданам россии в страны Европейского Союза уже в ближайшую неделю.

Об этом объявил министр иностранных дел Эстонской Республики Урмас Рейнсалу на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве.

«Буквально в ближайшее время, в ближайшие недели, мы подадим это предложение о запрете на национальном уровне выдачи виз. Эстония это уже прекратила. Мы не выдаем туристических виз россиянам, начиная с весны. И теперь мы призываем и другие европейские страны, которые еще этого не сделали, сделать это», — сказал Рейнсалу.

Читайте также Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз

Министр отметил, что считает это возможным, подчеркнув, что юридическая ответственность лежит на органах власти, на тех, кто совершает военные преступления на территории Украины, но есть и ответственность российских граждан, которые из-за собственной пассивности позволяют происходить этому геноциду в XXI веке посреди Европы.

Глава МИД Эстонии считает, что в этом вопросе есть два аспекта. Первый — это моральный, ведь пока идет война и дети умирают от российских бомб, россиянам разрешают приезжать с туристическими целями в разные страны. Второй аспект, по убеждению Рейнсала, практический.

Кремль стремится избегать влияния войны на определенные слои российского общества, говоря, что война — это одно дело, оно ведется на территории Украины, а люди продолжают ездить себе на дачу, в Европу, они могут продолжать жить. Единственная проблема — они в Макдональдс не могут попасть. Это мы должны прекратить", — объяснил министр.

Напомним, правительство Эстонии утвердило ограничения, лишающие российских граждан возможности оформлять временные разрешения на проживание и визы с целью обучения, а также лимитируют право оформлять краткосрочное разрешение на работу.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.