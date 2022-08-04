Эстония инициирует запрет туристических виз для россиян в страны ЕС — Finance.ua

Эстония инициирует запрет туристических виз для россиян в страны ЕС
Эстония подаст предложение о запрете туристических виз гражданам россии в страны Европейского Союза уже в ближайшую неделю.
Об этом объявил министр иностранных дел Эстонской Республики Урмас Рейнсалу на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве.
«Буквально в ближайшее время, в ближайшие недели, мы подадим это предложение о запрете на национальном уровне выдачи виз. Эстония это уже прекратила. Мы не выдаем туристических виз россиянам, начиная с весны. И теперь мы призываем и другие европейские страны, которые еще этого не сделали, сделать это», — сказал Рейнсалу.
Министр отметил, что считает это возможным, подчеркнув, что юридическая ответственность лежит на органах власти, на тех, кто совершает военные преступления на территории Украины, но есть и ответственность российских граждан, которые из-за собственной пассивности позволяют происходить этому геноциду в XXI веке посреди Европы.
Глава МИД Эстонии считает, что в этом вопросе есть два аспекта. Первый — это моральный, ведь пока идет война и дети умирают от российских бомб, россиянам разрешают приезжать с туристическими целями в разные страны. Второй аспект, по убеждению Рейнсала, практический.
Кремль стремится избегать влияния войны на определенные слои российского общества, говоря, что война — это одно дело, оно ведется на территории Украины, а люди продолжают ездить себе на дачу, в Европу, они могут продолжать жить. Единственная проблема — они в Макдональдс не могут попасть. Это мы должны прекратить", — объяснил министр.
Напомним, правительство Эстонии утвердило ограничения, лишающие российских граждан возможности оформлять временные разрешения на проживание и визы с целью обучения, а также лимитируют право оформлять краткосрочное разрешение на работу.
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