Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз — Finance.ua

Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз Сегодня 10:46 — Мир

Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз

Консульство Бельгии в россии прекращает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических, с 1 июля на неопределенный срок.

Об этом сообщает оператор визовых центров VFS Global

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Сообщается, что с июля визовый центр Бельгии в россии будет принимать заявления только на студенческие, рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи. В посольстве Бельгии не называют причину прекращения выдачи туристических и других краткосрочных виз, также не сообщается о сроках восстановления их оформления.

Напомним, с 27 июня россияне не смогут получать визы в Грецию, поскольку визовый центр этой страны прекращает принимать у граждан россии документы.

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