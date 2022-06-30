Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз — Finance.ua
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Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз

Мир
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Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз
Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз
Консульство Бельгии в россии прекращает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических, с 1 июля на неопределенный срок.
Об этом сообщает оператор визовых центров VFS Global.
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Сообщается, что с июля визовый центр Бельгии в россии будет принимать заявления только на студенческие, рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи. В посольстве Бельгии не называют причину прекращения выдачи туристических и других краткосрочных виз, также не сообщается о сроках восстановления их оформления.
Напомним, с 27 июня россияне не смогут получать визы в Грецию, поскольку визовый центр этой страны прекращает принимать у граждан россии документы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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