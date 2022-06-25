Греція призупинила прийом документів на візи у росіян — Finance.ua
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Греція призупинила прийом документів на візи у росіян

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З 27 червня росіяни не зможуть отримувати візи в Грецію, оскільки візовий центр цієї країни з наступного тижня припиняє приймати у громадян рф документи. Про це повідомляє АТОР.
Зазначається, що грецька сторона назвала проблему технічною через оновлення системи. Однак при цьому жодних термінів для поновлення прийому документів не позначається.
Також повідомляється, що з 27 червня і на невизначений термін з технічних причин призупиняють свою роботу консульства Греції в деяких російських містах.
Нагадаємо, що Чехія не видаватиме візи росіянам та білорусам до кінця березня 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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