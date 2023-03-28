«Есть риск аварии»: в КГГА объяснили, почему в Киеве продолжается отопительный сезон — Finance.ua
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«Есть риск аварии»: в КГГА объяснили, почему в Киеве продолжается отопительный сезон

Энергетика
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«Есть риск аварии»: в КГГА объяснили, почему в Киеве продолжается отопительный сезон
«Есть риск аварии»: в КГГА объяснили, почему в Киеве продолжается отопительный сезон
В квартирах киевлян батареи остаются теплыми из-за прохладной погоды и риска аварии. Отопительный сезон закончится, как только начнется стабильное потепление.
Об этом рассказали в пресс-службе заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева изданию «Вечерний Киев».
«Видим, что в течение этой недели сохраняется достаточно прохладная погода, и ночью ожидается минус 2-3 градуса», — сообщили журналистам.
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В пресс-службе также отметили, что система теплоснабжения в столице очень инертна, поэтому ее нельзя включить через день после отключения. А для охлаждения домов много времени не нужно.
«Если отключить отопление, когда на улице прохладно, люди будут обогревать свое жилье с помощью электроприборов, что приведет к риску аварийности и перегрузки в сети», — добавили в КГГА.

Справка Finance.ua:

  • 27 марта 2023 года стало известно, что в шести областях Украины — Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой — уже завершают отопительный сезон. Как пояснил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев, в других областях еще несколько дней будет прохладная погода, но после этого отопительный сезон постепенно завершится и в других регионах.
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По материалам:
Фокус
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