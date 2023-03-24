Украинцев предупредили, что следующий отопительный сезон будет не менее сложный — Finance.ua

Украинцев предупредили, что следующий отопительный сезон будет не менее сложный Сегодня 09:19 — Энергетика

В январе-марте шахтеры «ДТЭК Энерго» ввели в работу шесть новых лав, что позволит поддержать необходимые для работы украинских ТЭС темпы добычи угля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в январе этого года были введены в работу две лавы, в феврале — три. Еще одну лаву на угледобывающих предприятиях компании ввели в работу в марте.

«Для того чтобы иметь уголь для теплоэлектростанций в октябре-ноябре, нужно вводить лавы весной. Поэтому уже сейчас шахтеры работают 24/7 для того, чтобы обеспечить ТЭС углем во время следующего, не менее тяжелого отопительного сезона», — отмечают в «ДТЭК Энерго».

В компании напомнили, что в прошлом году угледобывающими предприятиями были введены в работу 28 новых лав.

УНІАН По материалам:

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