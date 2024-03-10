Если россияне продолжат оккупацию Запорожской АЭС, Украина потребует ужесточения санкций — Галущенко — Finance.ua
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Если россияне продолжат оккупацию Запорожской АЭС, Украина потребует ужесточения санкций — Галущенко

Энергетика
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Если россияне продолжат оккупацию Запорожской АЭС, Украина потребует ужесточения санкций — Галущенко
Если россияне продолжат оккупацию Запорожской АЭС, Украина потребует ужесточения санкций — Галущенко
Герман Галущенко, комментируя принятую 7 марта резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ о срочном возвращении ЗАЭС под полный контроль Украины, заявил, что Украина потребует ужесточения санкций, если этого не будет сделано.
Об этом министр энергетики Украины сообщил в эфире телемарафона «Єдині новини».
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«Резолюция фиксирует весь перечень проблемных вопросов, которые накопились во время оккупации ЗАЭС. Ключевой месседж, который мы доносим до мирового сообщества и, в частности, в Совет управляющих МАГАТЭ: каждый день пребывания россиян на Запорожской атомной станции увеличивает количество этих проблем и активизирует угрозу ядерного инцидента», — сказал глава Минэнерго.
Он отметил, учитывая, что выполнение международных документов является слабой стороной России, Украина «будет пушить вопрос санкций соответственно».
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Галущенко напомнил, что Украина впервые стала членом Совета управляющих МАГАТЭ после 13-летнего перерыва, и принятие предложенной нашей делегацией резолюции является важным достижением.
«У нас есть два года, когда мы будем представлены в Совете управляющих. В этом органе — 35 стран, он формирует ключевые направления в деятельности МАГАТЭ. С учетом того, что россияне натворили с ядерной энергетикой в ​​Украине, очень важно, что наш голос будет непосредственно присутствовать. Голосование показало, что весь цивилизованный мир — с нами», — отметил Герман Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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