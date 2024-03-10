Если россияне продолжат оккупацию Запорожской АЭС, Украина потребует ужесточения санкций — Галущенко Сегодня 12:46 — Энергетика

Если россияне продолжат оккупацию Запорожской АЭС, Украина потребует ужесточения санкций — Галущенко

Герман Галущенко, комментируя принятую 7 марта резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ о срочном возвращении ЗАЭС под полный контроль Украины, заявил, что Украина потребует ужесточения санкций, если этого не будет сделано.

Об этом министр энергетики Украины сообщил в эфире телемарафона «Єдині новини».

«Резолюция фиксирует весь перечень проблемных вопросов, которые накопились во время оккупации ЗАЭС. Ключевой месседж, который мы доносим до мирового сообщества и, в частности, в Совет управляющих МАГАТЭ: каждый день пребывания россиян на Запорожской атомной станции увеличивает количество этих проблем и активизирует угрозу ядерного инцидента», — сказал глава Минэнерго.

Он отметил, учитывая, что выполнение международных документов является слабой стороной России, Украина «будет пушить вопрос санкций соответственно».

Галущенко напомнил, что Украина впервые стала членом Совета управляющих МАГАТЭ после 13-летнего перерыва, и принятие предложенной нашей делегацией резолюции является важным достижением.

«У нас есть два года, когда мы будем представлены в Совете управляющих. В этом органе — 35 стран, он формирует ключевые направления в деятельности МАГАТЭ. С учетом того, что россияне натворили с ядерной энергетикой в ​​Украине, очень важно, что наш голос будет непосредственно присутствовать. Голосование показало, что весь цивилизованный мир — с нами», — отметил Герман Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.