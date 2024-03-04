Галущенко — главам делегаций стран ЕС: россияне питают иллюзию, что контролируют ситуацию на ЗАЭС Сегодня 16:33 — Энергетика

Галущенко — главам делегаций стран ЕС: россияне питают иллюзию, что контролируют ситуацию на ЗАЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с главами делегаций стран Европейского союза в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Герман Галущенко напомнил, что сегодня исполняется ровно два года со дня оккупации россиянами крупнейшей в Европе атомной электростанции — украинской ЗАЭС. Он ознакомил участников заседания с текущей ситуацией на объекте и отметил угрозы, которые существуют для ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего мира.

«Даже самый маленький инцидент на ЗАЭС может остановить ренессанс атомной энергетики во всем мире. Россияне питают иллюзию, что контролируют ситуацию, но на самом деле это не так. Завершение сроков эксплуатации ядерного топлива, недопуск профессионального лицензированного персонала, деградация оборудования на станции — это все реальные угрозы, которые могут повлечь непоправимые последствия. И это только вопрос времени», — отметил он.

Министр рассказал участникам встречи о проведении в Украине масштабных учений экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС. Он подчеркнул, что такие учения готовились с учетом реальных погодных условий, направления ветра и других аспектов, которые могут повлиять на распространение последствий катастрофы. Учитывая их результаты, последствия аварии на ЗАЭС могут ощутить не только в Украине, но и в Польше, Турции, Болгарии, Румынии и других странах.

Чтобы не допустить реализации таких сценариев, международное сообщество должно заставить россию покинуть ЗАЭС и передать атомную станцию ​​под контроль легитимного, профессионального оператора.

Министр призвал поддержать проект резолюции Совета Управляющих о ситуации на ЗАЭС, подготовленный Украиной.

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