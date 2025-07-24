Если ПФУ отказывается делать перерасчет уже назначенной пенсии: что делать — Finance.ua

Если ПФУ отказывается делать перерасчет уже назначенной пенсии: что делать 24.07.2025, 19:25 — Личные финансы

Если ПФУ отказывается делать перерасчет уже назначенной пенсии: что делать

Отказ в назначении пенсии не может быть устным заявлением кого-либо из служащих Пенсионного фонда. Следовательно, вам должны предоставить письменный (или электронный) отказ. Причем этот отказ должен быть мотивированным, то есть содержать перечень причин, на основании которых вам отказываются назначить пенсию.

Об этом мы рассказываем в статье:

ПФУ отказывается делать перерасчет уже назначенной пенсии

Алгоритм действий в этом случае: необходимо получить письменный ответ от органа ПФУ, в который вы обратились. Он также должен содержать причины отказа в перерасчете пенсии.

Его можно обжаловать полностью или частично в высший орган Пенсионного фонда.

Сроки обжалования здесь такие же, как и в предыдущем случае: в течение одного месяца со дня получения решения или одного года со дня его принятия. Сроки рассмотрения жалобы также составляют один месяц, но не более 45 дней со дня поступления жалобы.

Если ответ высшего органа ПФУ вас не удовлетворяет, его можно обжаловать в судебном порядке. Подсудность здесь такая же, как и в предыдущем случае, то есть иск подается в соответствующий окружной административный суд.

А вот сроки несколько отличаются: шесть месяцев со дня получения решения ПФУ, но без ограничения по сроку, если задержка с отправкой решения произошла по вине ПФУ.

390 тысяч гривен в месяц. Условный топ-20 этого рейтинга занимает еще одна пенсия судьи размером почти 320 тысяч гривен. Напомним, мы писали , что, по информации Пенсионного фонда, наибольшую пенсию в Украине получает судья —Условный топ-20 этого рейтинга занимает еще одна пенсия судьи размером почти 320 тысяч гривен.

У сотрудников прокуратуры есть пенсии 219 тысяч и 119 тысяч гривен. Среди народных депутатов только один получает пенсию 245,9 тысяч гривен. У остальных пенсии колеблются от 21,8 до 59,8 тысячи гривен. У шахтеров максимальная пенсия составляет 29 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

на апрель 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 6 341 грн, а минимальная — 2 800 грн.

по данным Opendatabot, благодаря индексации количество людей, получающих менее 3 тыс. грн, уменьшилось в 7 раз. Сейчас такую низкую пенсию получают 398 тыс. человек (3,9%);

еще 3 млн человек (29%) получают пенсию чуть выше среднего по стране — 6 860 грн.

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