Если хотим сохранить государство, то нужно его отстоять, — Зеленский по поводу мобилизации — Finance.ua
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Если хотим сохранить государство, то нужно его отстоять, — Зеленский по поводу мобилизации

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Если хотим сохранить государство, то нужно его отстоять, — Зеленский по поводу мобилизации
Если хотим сохранить государство, то нужно его отстоять, — Зеленский по поводу мобилизации
Президент Владимир Зеленский, комментируя рост мобилизации в Украине и реакцию общества, заявил, что если украинцы хотят сохранить государство, то нужно его отстоять.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцом.
«Что касается мобилизации, я совершенно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас продолжается из-за состояния войны с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, безусловно, не первый день война, но если мы хотим сохранить государство, то нужно его отстоять», — говорится в сообщении.
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По словам Зеленского, для европейских стран важно, чтобы пророссийские и российские лозунги не звучали и не набирали обороты в демократической Европе.
Президент отметил, что сам факт проведения Конференции по восстановлению Украины в Берлине уже является успехом, ведь россия пытается сорвать проведение саммита мира в Швейцарии. Страна-агрессор пытается собрать страны и провести собственное мероприятие по войне в Украине.

Справка Finance.ua:

  • Во время выступления на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины пока чрезвычайно важно восстановление всех энергетических объектов страны до зимы. Он говорит, что знает, как это обеспечить.
  • По словам Зеленского, у Украины есть четкий план, как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации еще в этом году.
По материалам:
mezha.media
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