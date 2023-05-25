Еще в одном городе Европы открылся паспортный сервис — Finance.ua

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Еще в одном городе Европы открылся паспортный сервис

Личные финансы
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Еще в одном городе Европы открылся паспортный сервис
Еще в одном городе Европы открылся паспортный сервис
В Испании открылся второй пункт паспортного сервиса ГП «Документ», где граждане Украины могут оформить необходимые документы. Передвижные мобильные комплексы появились в Мадриде. Пока что мобильные офисы будут работать в тестовом режиме по «живой очереди».
Об этом сообщается на сайте сервиса.
«Работа „Паспортного сервиса“ позволит получить украинцам действительные документы, которые обеспечат возможность получать финансовую и гуманитарную помощь, поступать в учебные заведения и беспрепятственно пересекать границы других стран», — говорится в сообщении.
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В Мадриде работают 5 мобильных программно-технических комплексов — специально обустроенных мини-бусов белого цвета с символикой ГП «Документ».
Передвижные станции расположены по адресу: C. del Alto del Retiro, 28 031 Madrid, Испания.
График работы центра: понедельник — суббота, с 9:00 до 18:00.
Обслуживание посетителей в Мадриде на период тестирования систем осуществляется по «живой очереди». Запись в электронную очередь будет введена после успешного тестирования систем, о чем будет сообщено дополнительно на официальном веб-сайте ГП «Документ».
Услуги, которые граждане Украины могут получить в г. Мадрид:
  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.
Услуга по обмену водительского удостоверения будет введена позже.
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Всю актуальную информацию о работе центра в г. Мадрид и консультацию по любым вопросам вы можете получить в частных сообщениях на официальной странице Facebook и Instagram.

Справка Finance.ua

  • кроме Испании подразделения «Паспортного сервиса» уже доступны в четырех городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав), Турции (Стамбул), Словакии (Братислава), Чехии (Прага) и двух городах Германии (Кельн, Берлин).

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
Finance.ua
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