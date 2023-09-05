Еще почти 200 семей получили ипотеки по программе «єОселя»: какое жилье выбирают — Finance.ua

Еще почти 200 семей получили ипотеки по программе «єОселя»: какое жилье выбирают Сегодня 19:04 — Личные финансы

Еще почти 200 семей получили ипотеки по программе «єОселя»: какое жилье выбирают

Еще 198 украинцев в течение прошлой недели взяли кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» на 273 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве отметили, что с начала действия программы ипотеки уже взяли 2877 украинских семей почти на 4 млрд грн.

Из тех, кто взял кредиты на прошлой неделе, 60% военнослужащих и силовиков. Для них, как и для медиков, педагогов и ученых, действует льготная ставка кредитования — 3%.

«Также мы наблюдаем рост спроса на кредиты по программе под 7%, доступные для всех украинцев, не имеющих своего жилья. На прошлой неделе такие кредиты получили три десятка семей», — отметила замминистра экономики Надежда Бигун.

В частности, на прошлой неделе кредиты под 3% получили:

115 военнослужащих и силовиков,

32 педагога,

19 медиков,

3 ученых.

Кредиты под 7% — 26 украинцев без собственного жилья и 3 внутренне перемещенных человека.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (133 кредита) и у застройщика (60). Еще пятеро украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

Киевской области — 59;

города Киева — 25;

Днепропетровской области — 14;

Ровенской, Черниговской, Хмельницкой областей — по 11.

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, что средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в июне 7,9% (в мае — 8,1%);

по подсчетам ЛУН, ежемесячная выплата на среднюю однокомнатную квартиру по расширенной программе «єОселя» 7% в Киеве в среднем будет составлять 16 000 грн в месяц, во Львове — 17 000 грн, в Днепре — 12 000 грн, в Одессе — 10 000 грн, Ивано-Франковске — 6000 грн;

Минэкономики предлагает, чтобы первый взнос 20% за молодых украинцев платили общины.



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