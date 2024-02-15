Еще одна страна разрешит работникам игнорировать звонки начальников во внерабочее время — Finance.ua

Еще одна страна разрешит работникам игнорировать звонки начальников во внерабочее время Сегодня 18:39 — Мир

Еще одна страна разрешит работникам игнорировать звонки начальников во внерабочее время

Право не отвечать на телефонные звонки и сообщения от руководителей в свободное время уже получили работники в некоторых странах Европейского Союза. Подобное решение планируется принять и в Австралии.

Как пишет Work.ua , в 2017 году закон об игнорировании рабочих писем и звонков закрепила Франция. Ирландия и Португалия ввели подобные меры в 2021 году, а Бельгия — в 2022 году (правда, только для госслужащих). Так власти этих стран пытаются бороться с выгоранием и стрессом у граждан.

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В этом году и Австралия введет закон, дающий работникам право отказаться от необоснованных звонков и сообщений от своих боссов в нерабочее время. За игнорирование никаких штрафных санкций не предусмотрено, а вот работодатели, нарушающие правило, могут быть оштрафованы, пишет Reuters.

«Право на отключение» предложило федеральное правительство страны в соответствии с парламентским законопроектом, имеющим целью защитить права работников и помочь восстановить баланс между работой и личной жизнью.

Большинство сенаторов поддержали закон. Министр занятости Тони Берк уточнил, что положение закона также запрещает работникам работать в неоплачиваемое сверхурочное время.

Однако некоторые политики, работодатели и руководители компаний обеспокоены тем, что предоставление «права на отключение» навредит движению к гибкой работе и повлияет на конкурентоспособность.

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