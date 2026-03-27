Еще одна страна начала покупать нефть из россии
Филиппины стали получать российскую нефть. Это последствие ослабления санкций США против российской нефти и разрешения на ее покупку.
Об этом сообщает Bloomberg.
Что известно о закупке российской нефти
Как известно, филиппинский нефтеперерабатывающий завод Petron получил партию нефти из россии.
Примечательно, что генеральный директор Petron Рамон Анг подтвердил получение партии нефти от члена ОПЕК+. Однако детали относительно операций не были озвучены.
Отметим, что США приняли решение о послаблении санкций против российской нефти еще 12 марта. Важная деталь — разрешение на покупку распространяется только на то сырье из россии, которое застряло в море.
Эта мера была направлена на смягчение дефицита нефти, вызванного фактическим закрытием Ормузского пролива с начала войны на Ближнем Востоке в конце февраля. Больше всего пострадала импортозависимая Азия, закупающая большую часть своей сырой нефти у производителей региона, — указывает издание.
Филиппины существенно зависят от импорта нефти. Пока они пытаются искать альтернативу ближневосточным поставкам. Из-за ситуации с нефтью, филиппинское правительство объявляло о введении чрезвычайного положения.
В настоящее время, как известно, Филиппины ведут переговоры о поставках из:
- Китая;
- Южной Кореи;
- Японии;
- Индии.
К тому же посол Филиппин в США указывал, что они стремятся получить от американского правительства отказ от требований закупок. Это позволит покупать нефть напрямую у российских производителей.
Напомним, разрешение на покупку российской нефти от США будет действовать до полуночи 11 апреля. На момент принятия решения американского правительства «доступными» были примерно 25 судов с российской нефтью. Там хранилось около 19 млн баррелей нефти.
Также по теме
Великобритания будет задерживать танкеры теневого флота рф в своих водах
Венгрия лишится более 1 млрд долларов, если прекратит поставлять газ в Украину
В ЕБРР назвали стоимость ремонта арки ЧАЭС после атаки российского дрона
Орбан подписал указ о прекращении поставок газа в Украину
Прекращение импорта газа из Венгрии для Украины: как повлияет на ситуацию