Еще одна страна начала покупать нефть из россии Сегодня 04:30 — Энергетика

Филиппины стали получать российскую нефть. Это последствие ослабления санкций США против российской нефти и разрешения на ее покупку.

Об этом сообщает Bloomberg

Что известно о закупке российской нефти

Как известно, филиппинский нефтеперерабатывающий завод Petron получил партию нефти из россии.

Примечательно, что генеральный директор Petron Рамон Анг подтвердил получение партии нефти от члена ОПЕК+. Однако детали относительно операций не были озвучены.

Отметим, что США приняли решение о послаблении санкций против российской нефти еще 12 марта. Важная деталь — разрешение на покупку распространяется только на то сырье из россии, которое застряло в море.

Эта мера была направлена ​​на смягчение дефицита нефти, вызванного фактическим закрытием Ормузского пролива с начала войны на Ближнем Востоке в конце февраля. Больше всего пострадала импортозависимая Азия, закупающая большую часть своей сырой нефти у производителей региона, — указывает издание.

Филиппины существенно зависят от импорта нефти. Пока они пытаются искать альтернативу ближневосточным поставкам. Из-за ситуации с нефтью, филиппинское правительство объявляло о введении чрезвычайного положения.

В настоящее время, как известно, Филиппины ведут переговоры о поставках из:

Китая;

Южной Кореи;

Японии;

Индии.

К тому же посол Филиппин в США указывал, что они стремятся получить от американского правительства отказ от требований закупок. Это позволит покупать нефть напрямую у российских производителей.

Напомним, разрешение на покупку российской нефти от США будет действовать до полуночи 11 апреля. На момент принятия решения американского правительства «доступными» были примерно 25 судов с российской нефтью. Там хранилось около 19 млн баррелей нефти.

