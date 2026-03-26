Доходы россии от нефти и газа достигли рекорда с начала войны в Украине
Доходы российской федерации от экспорта нефти в марте выросли до максимума за последние четыре года. Этому поспособствовал рост цен на «черное золото» из-за войны на Ближнем Востоке, а также временное разрешение США на продажу подсанкционной российской нефти.
По данным издания Bloomberg, за последние три недели средние доходы Кремля от экспорта нефти выросли до 270 миллионов долларов в день, что вдвое больше, чем в январе 2026 года.
«Президент рф путин предупредил, что эта неожиданная прибыль будет временной, но сейчас военный бюджет москвы получает значительный прирост», — констатируют журналисты.
В целом за период с 22 февраля по 22 марта экспорт российской нефти по морю составил в среднем 3,6 млн баррелей в день, что на 160 тысяч больше, чем за период с 15 февраля по 15 марта.
В частности, за первые 22 дня марта поставки российской нефти в Индию выросли в среднем до 1,14 миллиона баррелей нефти в день — против 1,09 миллиона баррелей в день в феврале.
В то же время объем российской нефти, находящейся в танкерах в море, остается на уровне около 135 млн баррелей, что лишь чуть меньше пикового значения.
Другому ключевому покупателю российской нефти — Китаю — в период с 22 февраля по 22 марта отгружали в среднем по 970 тысяч баррелей нефти в сутки против 1,18 миллионов баррелей в период с 15 февраля по 15 марта.
Поделиться новостью
